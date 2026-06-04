Marjane Satrapi, autora iraní-francesa de novela gráfica "Persépolis", fallece a los 56 años

Imagen de archivo de la artista iraní-francesa Marjane Satrapi posando frente al tapiz diseñado para los Juegos Olímpicos en París, Francia.

Marjane Satrapi, la artista, cineasta y escritora iraní-francesa autora de la novela gráfica autobiográfica "Persépolis", falleció a los 56 años, según informó ‌este jueves la oficina ‌del presidente francés, Emmanuel Macron.

"Su fallecimiento supone la pérdida de una figura de la cultura francesa y de una artista enamorada de la libertad, cuya obra transmitía un mensaje universal y le había valido un inmenso renombre internacional", declaró el Elíseo en un comunicado.

Un comunicado difundido por miembros de su familia a la agencia ​de noticias francesa AFP ⁠indicó que había fallecido de "tristeza" poco más de un año ‌después de la muerte de su marido, el actor, ⁠productor y guionista sueco Mattias Ripa. ⁠No se facilitó más información sobre la causa de su fallecimiento.

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Nacida en 1969, Satrapi pasó su infancia en Teherán en un hogar de ⁠tendencia comunista. Sus padres la enviaron a Viena cuando ​era adolescente, antes de regresar a Irán para ‌estudiar bellas artes e instalarse posteriormente en ‌Francia, donde continuó su formación en Estrasburgo.

Se inspiró en esa ⁠vida de revolución, exilio y regreso para crear "Persépolis", la cruda autobiografía en blanco y negro que narraba su infancia durante y después de la Revolución Islámica de Irán de 1979. El libro ​se convirtió ‌en un éxito internacional y más tarde fue adaptado a una película de animación, que ganó el premio del jurado en Cannes y fue nominada a un Óscar.

La obra de Satrapi combinaba la rebeldía política con el humor ⁠negro y un estilo visual minimalista, lo que la convirtió en una de las novelistas gráficas más conocidas de su generación. Posteriormente dirigió películas como "Pollo con ciruelas", "Las voces" y "Radioactivo", sobre la científica Marie Sklodowska Curie.

Satrapi también diseñó un tríptico de lana de nueve metros para los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que se veía a atletas compitiendo ‌alrededor de la Torre Eiffel. Asimismo, se convirtió en una voz destacada en asuntos como el exilio, la libertad de las mujeres y el autoritarismo, y utilizaba con frecuencia su plataforma pública para denunciar la represión en Irán.

En 2025, rechazó la Legión de Honor, la ‌máxima condecoración al mérito de Francia, alegando la "actitud hipócrita" de Francia hacia Irán, según informaron los medios franceses.

"No puedo seguir viendo cómo los hijos ‌de los oligarcas ⁠iraníes vienen a pasar sus vacaciones a Francia, e incluso se naturalizan, mientras que, al mismo tiempo, los ​jóvenes disidentes tienen dificultades para obtener una visa de turista para venir a ver cómo es el país de la Ilustración y los derechos humanos", escribió en aquel momento.

(Editado en español por Carlos Serrano)