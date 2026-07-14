Con más de $7 mil millones, Tucumán celebró un fin de semana histórico con fuerte impacto económico

Tucumán vivió uno de los fines de semana turísticos más importantes del año durante los festejos por el Día de la Independencia, con una importante afluencia de visitantes, una intensa agenda de actividades culturales y recreativas y un fuerte impacto económico en distintos puntos de la provincia. Las autoridades provinciales destacaron que más de 67 mil turistas visitaron el territorio tucumano, generando un movimiento económico superior a los 7 mil millones de pesos.

El balance fue realizado durante una reunión del Consejo Asesor del Ente Tucumán Turismo (ETT), que reunió a funcionarios provinciales y representantes del sector privado para analizar los resultados del fin de semana largo y proyectar las próximas acciones vinculadas al desarrollo turístico provincial.

El encuentro contó con la participación del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro del Interior, Darío Monteros; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; la vicepresidenta del organismo, Inés Frías Silva; además de referentes de cámaras empresariales, hoteleras y gastronómicas.

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en destacar el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, los municipios y el sector privado como uno de los principales factores que permitió consolidar la oferta turística de Tucumán.

El ministro Regino Amado señaló que el crecimiento de la actividad turística es el resultado de una estrategia integral que involucra a distintas áreas del Estado. En ese sentido, destacó la importancia de garantizar servicios, infraestructura, seguridad y conectividad para mejorar la experiencia de quienes visitan la provincia.

Además, puso en valor las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y las mejoras previstas para la Terminal de Ómnibus, iniciativas que buscan fortalecer la conectividad aérea y terrestre de Tucumán. Por su parte, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, calificó como altamente positivo el balance del fin de semana largo y destacó la gran convocatoria registrada en los principales destinos turísticos del territorio provincial.

Las celebraciones por el 9 de Julio impulsaron actividades en San Javier, Tafí del Valle, Amaicha del Valle, Colalao del Valle, la Ciudad Sagrada de Quilmes y Simoca, entre otros puntos de la provincia. Asimismo, la histórica Casa de Tucumán recibió a más de 3.000 personas que participaron de las distintas propuestas culturales organizadas para conmemorar el Día de la Independencia.

Amaya subrayó que Tucumán cuenta con una oferta turística diversa que combina historia, naturaleza, gastronomía, infraestructura y servicios, factores que permiten consolidarla como uno de los destinos más importantes del país durante las vacaciones de invierno. En esa línea, destacó las inversiones realizadas en rutas, iluminación y accesos a los principales circuitos turísticos, como las obras sobre la Ruta Provincial 307, que conecta con Tafí del Valle, y las mejoras ejecutadas en San Javier, Villa Nougués, El Cadillal, El Timbó y San Pedro de Colalao.

Además, recordó que la provincia cuenta con una agenda de más de 250 actividades turísticas y culturales programadas para el receso invernal, disponibles a través de los canales oficiales del Ente Tucumán Turismo. El ministro del Interior, Darío Monteros, resaltó que el turismo continúa consolidándose como uno de los motores económicos de Tucumán, beneficiando no solo al sector hotelero y gastronómico, sino también a emprendedores y pequeños comerciantes del interior provincial.

Según explicó, el movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo permitió dinamizar la economía local y generar oportunidades para numerosas familias vinculadas directa e indirectamente con la actividad. Finalmente, el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, confirmó que más de 67 mil turistas fueron contabilizados durante los festejos patrios y destacó que la provincia se ubicó entre las jurisdicciones con mayor movimiento turístico del país.

Asimismo, señaló que destinos tradicionales como Tafí del Valle y San Javier continúan creciendo, al igual que otras localidades emergentes como Yerba Buena y Monteros, que cada año amplían su oferta turística.