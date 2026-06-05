Shakira actuará en la ceremonia inaugural del Mundial en Ciudad de México

FOTO DE ARCHIVO: Shakira actúa durante un concierto al aire libre en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil

​La cantante colombiana Shakira interpretará la ‌canción oficial ‌del Mundial, "Dai Dai", en la ceremonia de inauguración que se celebrará en México, según informó la ​FIFA ⁠el viernes.

Estos son ‌algunos detalles:

• Shakira ⁠estará acompañada ⁠por Burna Boy el jueves en el Estadio ⁠Azteca de Ciudad ​de México.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• La ‌ceremonia de ‌inauguración comenzará 90 minutos ⁠antes del inicio del partido entre México y ​Sudáfrica.

• "Dai ‌Dai" es una expresión italiana que significa "vamos" o "venga".

• El espectáculo también contará ⁠con la participación de la estrella colombiana J Balvin y la cantante sudafricana Tyla.

• Shakira también actuará en ‌el primer espectáculo de entretiempo de una final de la Copa Mundial, que tendrá ‌lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ‌EEUU.

(Información ⁠de Suramya Kaushik en Bengaluru; ​edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)