Shakira actuará en la ceremonia inaugural del Mundial en Ciudad de México

La cantante colombiana Shakira interpretará la canción oficial del Mundial, "Dai Dai", en la ceremonia de inauguración que se celebrará en México, según informó la FIFA el viernes.
Estos son algunos detalles:
• Shakira estará acompañada por Burna Boy el jueves en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
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• La ceremonia de inauguración comenzará 90 minutos antes del inicio del partido entre México y Sudáfrica.
• "Dai Dai" es una expresión italiana que significa "vamos" o "venga".
• El espectáculo también contará con la participación de la estrella colombiana J Balvin y la cantante sudafricana Tyla.
• Shakira también actuará en el primer espectáculo de entretiempo de una final de la Copa Mundial, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, EEUU.
(Información de Suramya Kaushik en Bengaluru; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)