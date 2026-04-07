Ver Racing vs. Independiente Petrolero en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Racing busca dejar atrás rápidamente la derrota en el clásico de Avellaneda cuando debute en la Copa Sudamericana. El conjunto de Gustavo Costas visita la ciudad boliviana de Sucre para enfrentar el martes desde las 19 (horario argentino) a Independiente Petrolero, con el objetivo de arrancar el año con el pie derecho en el ámbito internacional.

El equipo boliviano es en los papeles un equipo de menor valía y posiblemente el más débil del grupo para la Academia. No obstante, la principal dificultad se puede presentar en que el estadio donde se disputará el partido (el Olímpico Patria de Sucre) se ubica a 2800 metros sobre el nivel del mar, lo cual demandará un esfuerzo físico extra para el equipo argentino.

Dónde ver Racing contra Independiente Petrolero

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que lo correcto es hacerlo a través de los canales oficiales.

El partido entre Independiente Petrolero y Racing se podrá ver por ESPN Premium y vía streaming por la plataforma Disney +.

Cómo llega Racing al debut por Sudamericana

El equipo de Avellaneda atravesaba un buen momento en la previa al clásico frente a Independiente, con nueve partidos al hilo sin conocer la derrota. Por este motivo, la caída por 1 a 0 en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini caló hondo en el mundo Racing. Un baldazo de agua fría en un partido donde tuvo oportunidades para llevarse la victoria y por impericia propia terminó sufriendo el triunfo de su eterno rival.

La disposición del once inicial depende en gran medida de la situación física individual de cada futbolista. Un desafío para "Maravilla" Martínez de dejar atrás rápidamente el mal sabor de boca del penal errado y la pelota que no pudo empujar debajo del arco en el segundo tiempo. Y de sus compañeros de volver a tomar impulso.

Por delante tiene una racha de partidos importantes, por lo que se le viene un calendario apretado en abril. Después de enfrentar al equipo boliviano, recibe el domingo a las 20 horas a River. Y tan solo tres días después deberá recibir en el Cilindro y sin público a Botafogo de Brasil, equipo que en los papeles es el más difícil del grupo.

El fixture de la Copa Sudamericana para Racing