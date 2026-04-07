Con viviendas equipadas: un pueblo de 40 habitantes busca personas que vivan en la montaña

El pequeño pueblo de Arenillas, en la provincia española de Soria, lanzó una convocatoria a voluntarios que quieran vivir en la montaña. La localidad ofrece estadía en viviendas sin costo y puestos de trabajo para atraer a familias, especialmente con hijos, que incrementen la población que actualmente solo cuenta con 40 habitantes y, así, evitar su desaparición.

Convocatoria para vivir en España: viviendas

Soria es una de las provincias españolas con menor densidad poblacional y, como solución, el municipio renovó siete departamentos y los puso a disposición sin cobrar alquiler para atraer personas a la localidad e incrementar la vida y actividad urbana.

Los departamentos están completamente equipados y, a pesar de encontrarse en las montañas, hasta cuentan con conexión a internet para que las personas puedan hacer homeoffice.

Además, ofrecen vacantes laborales directas como albañil u otro tipo de tareas vinculadas al mantenimiento y la rehabilitación de los edificios municipales. También existirá la posibilidad de gestionar el bar social del pueblo, un punto clave para la vida del pueblo, ya que allí se reúnen vecinos, se realizan celebraciones y actividades culturales.

Con viviendas equipadas: un pueblo de 40 habitantes busca personas que vivan en la montaña.

La convocatoria busca especialmente familias con hijos y aclara que hay una escuela en la localidad de Berlanga de Duero, a 20 kilómetros de distancia del pueblo. Los chicos pueden ir de manera gratuita, ya que cuentan con un traslado a su disposición.

Para las familias con niños, la educación está resuelta a pocos kilómetros. Existe una escuela en la localidad de Berlanga de Duero, situada a unos 20 kilómetros de distancia, a la cual los menores pueden asistir de forma gratuita. Los interesados en esta oportunidad deben enviar una solicitud detallada directamente a la administración municipal de Arenillas para entrar en el proceso de selección.

Cómo se eligen a las familias para vivir en Arenillas

De acuerdo a la organización, ya se postularon 116 familias para vivir en la localidad, pero la selección la realizarán las autoridades locales y la Asociación Cultural, que además, buscarán garantizar que los nuevos residentes se adapten al ritmo de vida del pueblo y a su cultura. Especialmente para conservar la identidad del lugar y lograr que los nuevos habitantes formen parte de la comunidad activa, aportando al desarrollo sostenible de Arenillas.