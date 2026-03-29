Tranquilidad e historia en un mismo lugar: la pequeña ciudad bonaerense ideal para un viaje express

Rauch es una ciudad perfecta para una escapada express.

La Provincia de Buenos Aires tiene una localidad que es ideal para aquellos que buscan un fin de semana de paz y al mismo tiempo están interesados en la arquitectura y la historia. Se trata de Rauch, una ciudad de 15 mil habitantes ubicada en el corazón de la provincia, a 277 kilómetros de la Capital Federal.

La conectividad de Rauch se articula a través de las rutas provinciales 30 y 50, donde funciona una Isla de Servicios que actúa como centro de recepción al viajero. En este espacio se centraliza la oferta de pymes locales, exhibiendo manufacturas regionales y piezas de artesanía que reflejan la identidad económica del partido.

La vida comunitaria y creativa del municipio tiene su epicentro en la Casa de la Cultura, un recinto que alberga talleres de formación en disciplinas diversas como cerámica, teatro, ajedrez y música. Por otro lado, el patrimonio arquitectónico destaca con el Palacio Municipal, una obra del ingeniero Francisco Salamone inaugurada en 1938. El edificio es un exponente del estilo Art-Deco monumental, caracterizado por sus estructuras geométricas y líneas rectas que definen el paisaje urbano de la localidad.

La religión en Rauch

La Parroquia San Pedro Apóstol, principal referente religioso de Rauch, cuenta con una historia marcada por la reconstrucción y el patrimonio artístico. El templo original, erigido en 1875 bajo la jurisdicción de la diócesis de Buenos Aires, sufrió un incendio devastador entre 1882 y 1892 que resultó en su destrucción total.

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El edificio actual es una obra del ingeniero José Zeni inaugurada en julio de 1902, caracterizada por una estructura de tres naves -una central y dos laterales- que alberga un altar mayor y cinco altares secundarios. Tras un proceso de restauración integral que incluyó la puesta en valor de sus pinturas y vitrales, la iglesia conserva piezas de gran valor histórico.

Entre ellas destaca su órgano de 1554 tubos, una pieza de fabricación italiana estrenada el 29 de enero de 1924. Por su escala y estilo, este instrumento se posiciona como el más grande dentro de la diócesis de Azul y un ejemplar único en la región bonaerense.

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Algunos atractivos de Rauch