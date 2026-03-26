Está a menos de 2 horas de CABA y es el pueblo más antiguo de la provincia: la escapada clave para Semana Santa

Está a menos de 2 horas de CABA y tiene un festival: la escapada clave para Semana Santa (Créditos: Baradero Turismo )

La provincia de Buenos Aires tiene una amplia variedad de destinos para hacer una escapada, pero un pueblo se destaca por ser el más antiguo, contar con río y celebrar un festival de rock cada año: Baradero. Se trata de un rincón del norte bonaerense que queda a menos de dos horas de la ciudad y es una gran opción para pasar el fin de semana largo de Semana Santa.

Baradero: el pueblo más antiguo que deberías visitar en Semana Santa

Ubicado a 142 km de la Ciudad de Buenos Aires, Baradero es una excelente opción para pasar el día o hacer una escapada a un entorno lleno de naturaleza y sin tener que viajar tanto. Se trata del pueblo más antiguo de la Provincia que se fundó en 1615 por el militar y político Hernando Arias de Saavedra. Por ese entonces, en esa zona funcionaba un templo franciscano a cargo del fray Luis Bolaños.

Baradero es un lugar clave para descansar y recorrer con largas caminatas (Créditos: Facebook/ Baradero Turismo )

El destino combina muy bien la naturaleza, paisajes ribereños y un fuerte patrimonio cultural. El pueblo tiene más de 400 años de historia y una enorme riqueza arquitectónica. Es ideal para recorrer, conocer sus almacenes y casonas antiguas, y también realizar actividades al aire libre o disfrutar de festividades locales a la vera del río Paraná.

¿Qué actividades se pueden hacer en Baradero?

Baradero es un destino perfecto para quienes disfrutan de la naturaleza y los paseos históricos. Entre las actividades más destacadas para hacer se encuentran:

Visitar sitios de importancia como la antigua casona en la que vivió Ernesto "Che" Guevara, llamada "Estancia Santa Ana" fue construida por el abuelo del "Che" en 1910 y fue declarada "Lugar histórico" en 1994. También se puede conocer el almacén de ramos generales de don Esteban Peralta, de 1880.

como la antigua casona en la que vivió fue construida por el abuelo del "Che" en 1910 y fue declarada "Lugar histórico" en 1994. También se puede conocer el almacén de ramos generales de don Esteban Peralta, de 1880. Conocer el Club Atlético “El Torito”, que también es parte del patrimonio local, ya que fue fundado a principios del siglo XX y posee una pista de doma, una cancha de fútbol y hasta un teatro.

que también es parte del patrimonio local, ya que fue fundado a principios del siglo XX y posee una pista de doma, una cancha de fútbol y hasta un teatro. Realizar caminatas por barrios históricos.

Vistar la Reserva natural urbana Parque del Este.

Pasear en bicicleta junto al río o en la zona de las playas, incluso ver el Paseo de Cristo, uno de los puntos turísticos claves.

Pasar el día en el camping municipal o los balnearios que ofrecen pileta, deportes acuáticos, pesca o simplemente la posibilidad de descansar bajo la sombra.

Baradero combina la tranquilidad de su naturaleza con estructuras antiguas

Además, se convierte en escenario de muchísimos festivales. Durante el último fin de semana de marzo, del 27 al 29 se hará el 51° Festival Nacional de Música Popular Argentina, con Lázaro Caballero, Los Tekis y Soledad Pastorutti.

Mientras que en el fin de semana de Semana Santa —el 3 y 4 de abril— se realizará el Festival Rock en Baradero, uno de los eventos musicales más esperados del año en el país. Tocarán reconocidos artistas argentinos, desde Las Pelotas, Babasónicos, Turf y hasta La Delio Valdez se podrán disfrutar en vivo.

Cómo llegar a Baradero para pasar el fin de semana

Baradero se encuentra a 142 km de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, alrededor de una hora y media o dos horas del centro porteño. Para llegar en auto se debe tomar la Ruta Nacional 9 (Panamericana) hacia el norte y después de aproximadamente de 130 kilómetros ya se puede acceder al desvío por la Ruta Provincial 41, que lleva directamente a la ciudad.