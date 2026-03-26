Domselaar es una opción perfecta para una escapada.

Domselaar se presenta como el destino ideal para quienes buscan una escapada reparadora sin alejarse demasiado de la ciudad. Además, se trata de una localidad que ganó notoriedad por el set de filmación de la película El cuento de las comadrejas, dirigida por Juan José Campanella, lo que le otorga un atractivo cultural único para los amantes del cine nacional.

Ubicado en el partido de San Vicente, a apenas una hora y veinte minutos de CABA, este pueblo ofrece esa atmósfera de tranquilidad necesaria para bajar los decibeles y desconectar de la rutina. La historia de la localidad está profundamente ligada al ferrocarril, marcando su origen el 14 de agosto de 1865 con la inauguración de la estación.

Al igual que muchos puntos de la provincia de Buenos Aires, el crecimiento demográfico de la zona fue impulsado por las vías, convirtiéndose en el corazón de la vida social y económica de sus habitantes. Sin embargo, tras el desmantelamiento de la red estatal en la década de 1990 y la suspensión del servicio en 1994, el pueblo enfrentó el declive demográfico que afectó a otros parajes rurales.

El notable crecimiento demográfico de Domselaar es un fenómeno que lo distingue de otros pueblos rurales de la provincia. Según los datos del Indec, la localidad contaba con 1711 habitantes en 2001 y ascendió a 2468 en 2010, lo que representó un incremento del 44,24%.

Domselaar. (Ph @domselaar_pueblo)

Domselaar. (Ph @domselaar_pueblo)

Domselaar. (Ph @domselaar_pueblo)

La vuelta del ferrocarril

Sin embargo, la transformación más impactante se dio en la última década: las estimaciones de 2019 sitúan la población alrededor de los 14.000 habitantes. Durante gran parte de los primeros años del siglo XXI, los vecinos dependieron de líneas de colectivos para trasladarse hacia Alejandro Korn o Brandsen, mientras se gestionaban diversos proyectos para reactivar el tren.

La perseverancia de la comunidad dio sus frutos el 4 de octubre de 2019, cuando el servicio ferroviario que une Alejandro Korn con Chascomús volvió a detenerse en la plataforma de Domselaar. Este hito no solo facilitó el transporte para quienes trabajan en el sur del Gran Buenos Aires, sino que también revitalizó el flujo de visitantes que llegan atraídos por su entorno natural.

Un pueblo bonaerense para disfrutar de una escapada

Situada en el Cuartel IX del partido de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, la localidad de Eduardo O'Brien se destaca como un asentamiento de marcada identidad histórica y productiva. Con una población de 2.978 habitantes, este pueblo bonaerense ofrece un entorno de tranquilidad y cercanía con la naturaleza.

La relevancia de la localidad trasciende su geografía al ser el lugar de origen de figuras destacadas del deporte nacional, como los futbolistas Fernando Cavenaghi y Pablo Buszniez. Este vínculo con referentes de alto nivel aporta un valor simbólico al sentido de pertenencia de la comunidad y refuerza la proyección del pueblo hacia el resto del país.