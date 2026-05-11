Tras la escandalosa reunión de Gabinete, Karina convocó a otro encuentro con Bullrich

Karina Milei y Manuel Adorni volvieron a convocar a una reunión en Casa Rosada en la que estará presente Patricia Bullrich, que encabeza la resistencia interna sobre el "Riesgo Adorni". Sucede después de la tensa reunión de Gabinete del viernes. Será este martes desde las 16 horas mientras en los alrededores de la Rosada se lleve a cabo la multitudinaria marcha universitaria en reclamo de los fondos que el Gobierno no envía e incumple la ley vigente.

El viernes se vivieron momentos de tensión. Fue la reunión de Gabinete más áspera desde que asumió Javier Milei, según coincidieron testigos de la misma. "Es así, no me pareció mal que sea así. Gobernar es un tema serio. Debe discutirse así, seriamente", dijo uno de los presentes, según pudo averiguar El Destape.

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Milei estuvo a los gritos y marcando límites ante todos sus ministros y otros dirigentes de La Libertad Avanza presentes. Fue media hora de tensión total. El Presidente defendió a capa y espada a su jefe de Gabinete. En el Gobierno niegan que Milei haya dicho el viernes "prefiero perder la elección a echarlo”. Pero fue en ese sentido.

Una persona que estuvo en la reunión contó sobre las fuertes palabras de Milei para apoyar a Adorni: "Dijo que nunca va a ejecutar a un inocente por especulación política. Va a hacer lo que sea correcto sin importarle el costo político que tenga que pagar", reveló una fuente gubernamental según averiguó este portal.

Patricia Bullrich, que hace dos meses pide correr a Adorni y finalmente hizo pública su postura privada en los medios la semana pasada, no pudo expandir mucho sus pensamientos sobre el tema. Este martes se van a volver a ver las caras en una reunión más acotada, como lo es la mesa política del Gobierno. Estarán presentes Karina, Adorni, Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem, Lule Menem, Luis Caputo, Diego Santilli e Ignacio Devitt.

La idea es seguir con el impulso parlamentario de leyes clave, como por ejemplo la reforma electoral. Hoy todo está frenado por el "Riesgo Adorni". Es parte de los argumentos que da "Pato" ante sus interlocutores con los que negocia proyectos en el Senado.

Macri también juega

Mientras tanto, Mauricio Macri mete ruido desde afuera. Con una frase de su mano derecha, Fernando De Andreis, contra Bullrich ("Que se quede en el mismo espacio político por un tiempo") y con un comunicado del PRO ultramacrista con críticas al Gobierno, el expresidente presiona para echar a Adorni y para marcarle la cancha a "Pato" en CABA.

Macri necesita seguir teniendo en sus manos la Ciudad de Buenos Aires. Si Bullrich se corta sola y va por CABA, puede arrebatarle el juguete preferido de Mauricio que ya conserva hace 20 años. El viernes pasado, Pato recorrió Lugano con la mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez. Una señal.

En el PRO igualmente hay ruido. Quienes no están hoy tan pegados a Macri y están un poco más pintados de violeta le dijeron a El Destape que el comunicado "es todo de De Andreis", o sea de Macri. Y varios salieron a despegarse. Es parte del juego difícil y poco fácil de explicar de los amarillos, que irán en alianza en PBA con LLA y en competencia en CABA.