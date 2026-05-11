Los abogados de la familia de Mario Golemba solicitaron ante la Fiscalía Federal de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez, la imputación del excomisario Evaldo Katz y otras cuatro policías más de la Comisaría Dos de Mayo por la desaparición forzada del joven productor rural de Picada Indumar, ocurrida en la provincia de Misiones en 2008.

Por otro lado, los letrados y representantes de la querella pidieron medidas inmediatas de seguridad para el hermano de Golemba y su madre. La lucha por saber qué ocurrió con Mario es extensa y lleva casi 20 años. De hecho, el padre del joven falleció sin saber dónde estaba su hijo y sin obtener Justicia. Porque pese a su pedido de imputar a Katz, desde un primer momento, las autoridades judiciales de aquel momento hicieron caso omiso.

Los representantes de la querella indicaron que hay "pruebas suficientes" para que se realice dicha imputación contra el excomisario y los oficiales que estaban de guardia en la noche que Golemba desapareció. Rafael Pereyra Pigerl, uno de los abogados de la familia, sostuvo en diálogo con El Territorio que no solo poseen evidencia formal, además, "existen testimonios directos", es decir, personas que se encontraban detenidas cuando Mario desapareció y que presuntamente habrían visto lo que los policías hicieron con el joven.

En ese mismo escrito, donde hablan de "evidencia concreta", pidieron que los familiares de Mario "cuenten con seguridad" debido a la peligrosidad de los detenidos. Los abogados agregaron que también los testigos "tienen miedo", ya que se trata de un caso de desaparición forzada en un contexto de violencia institucional.

Sobre la resolución de la causa y el pedido de justicia, el hermano de Mario, Eliezer, aseguró que "aunque llegue tarde, siempre es importante pese a la degradación de la situación por el tiempo pasado".

La desaparición de Mario Golemba: cuándo ocurrió y cuál es la hipótesis

El 27 de marzo de 2008, Mario Golemba había ido a la ciudad de Oberá por una consulta médica. Al salir, habló con su novia y le dijo que ya se preparaba para volver a su casa en colectivo. Sin embargo, eso nunca sucedió. La hipótesis de desaparición forzada se apoya en los testimonios de detenidos que afirman haber visto al joven esposado ingresando a la Comisaría Dos de Mayo.

Allí Mario habría sido brutalmente golpeado y torturado. Según otros detenidos, "podían escucharse los gritos de auxilio". Luego de la golpiza, los oficiales habrían sacado a Mario agonizando en una bolsa negra y cubierto con una manta fuera de la dependencia policial. El cuerpo, hasta el momento, no fue encontrado.