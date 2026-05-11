Un video que se viralizó en las últimas horas puso en circulación una de las anécdotas más reveladoras sobre la personalidad de Juan Román Riquelme. Jorge Rodríguez, el hombre que lo descubrió en sus inicios futbolísticos, compartió los detalles de una charla que mantuvo con el astro argentino cuando éste apenas daba sus primeros pasos en la primera división de Boca Juniors, entre 1996 y 1997. Lo que Riquelme le dijo en ese momento, con apenas 19 años, explica mucho de lo que vendría después en la historia del hoy presidente xeneize.

Según relató Rodríguez, la información le llegó de primera mano a través de Ricardo Saban, entonces presidente de juveniles en Boca. Las ofertas eran concretas y provenían de dos de los clubes más importantes de Italia: la Juventus ofrecía 7 millones de euros y la Roma se movía en cifras similares, entre 5 y 7 millones.

No se trataba de un rumor ni de una especulación periodística. Saban le habría confiado a Rodríguez que el propio Mauricio Macri, entonces presidente del club, le había mostrado los correos electrónicos con las propuestas formales. Todo indicaba que la venta se iba a concretar.

La charla que cambió todo

Con la intención de aconsejar al joven jugador, Rodríguez habló primero con "Cacho", el padre de Román, y luego directamente con él. Le advirtió sobre los riesgos de una carrera futbolística que puede ser corta e impredecible. Usó como ejemplo la trayectoria del Turco Asad para graficar cómo un futbolista puede pasar del estrellato al olvido en poco tiempo. Le recomendó que aprovechara la oportunidad económica que representaba irse a Europa en ese momento.

Pero la respuesta de Riquelme lo dejó sin argumentos. "Escuchame, si me quedo a jugar toda mi carrera acá, no me quiero ir", le dijo el joven de 19 años con una convicción que sorprendió a su propio mentor.

La frase que resume a Riquelme

Rodríguez insistió con el tema económico. Le habló de los millones que perdería si rechazaba esas ofertas, de la seguridad financiera que significaba un contrato en la Serie A italiana, de la oportunidad única que se le presentaba. Pero Riquelme tenía su propia lógica, y la expuso con una claridad que desarmó cualquier contraargumento.

"¿Si me quedo en Boca y juego bien, no voy a ganar 1 o 2 millones de dólares? ¿Vos una vez no me dijiste que con eso vivía cualquiera toda su vida? Yo para qué necesito más", le respondió Román.



La frase, pronunciada por un pibe que recién empezaba su carrera profesional, condensaba una filosofía de vida que marcaría cada una de sus decisiones futuras. No era ingenuidad ni desconocimiento del mercado europeo. Era la certeza absoluta de que su lugar en el mundo estaba en La Bombonera.

Un ídolo que eligió quedarse

El tiempo le dio la razón de la manera más contundente posible. Riquelme no solo se quedó en Boca sino que se convirtió en el máximo ídolo de la historia del club. Fue la figura excluyente de las Copa Libertadores de 2000, 2001, 2003 y 2007, conquistó la Intercontinental en Tokio y dejó una huella que trasciende cualquier estadística.

Su impacto fue tan grande que, según un censo oficial del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, más de 14.000 brasileños fueron bautizados con su apellido como nombre de pila. Un fenómeno que no tiene precedentes en la historia del fútbol sudamericano y que nació precisamente de esas noches en las que Riquelme destruyó a equipos brasileños en la Libertadores.

La anécdota que reveló Rodríguez resuena con fuerza en un momento donde Riquelme preside el club que eligió por sobre los millones de Europa. Aquella decisión de un pibe de 19 años que prefirió la gloria en su cancha antes que un cheque en euros no fue un capricho juvenil. Fue el primer acto de un amor que definiría su vida entera y que hoy, casi tres décadas después, sigue siendo el motor de todo lo que hace.