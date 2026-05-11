Scaloni vive en Mallorca hace años.

A tan solo un mes de que comience el Mundial 2026, la Selección Argentina ya confirmó su prelista de convocados este lunes, justo después de que Lionel Scaloni haya estado en el Mallorca Son Moix para ver el cruce entre Mallorca y Villarreal por la fecha 35 de La Liga. La presencia del entrenador de la "Albiceleste" en el estadio mallorquín llamó mucho la atención, aunque lo cierto es que hay un fuerte vínculo con el club.

Y es que el DT campeón del mundo fue jugador en el Mallorca durante su carrera dentro de las canchas y llegó a disputar 34 partidos con el cuadro bermellón, donde también trabajó como entrenador en las inferiores. Por si todo eso fuera poco, Scaloni vive en la localidad española, de manera que es un fiel seguidor del club, aunque su corazón siempre estará en Deportivo La Coruña, donde fue todo un referente entre 1998 y 2005.

Se podría decir que fue un día libre para el entrenador después de cerrar la prelista, ya que no había a nadie para observar del conjunto albiceleste, aunque eso no quita que haya estado mirando al resto de los jugadores, algunos de los cuales podrían llegar a ser posibles rivales en el Mundial 2026. Cabe mencionar que Mallorca tiene entre sus filas a Pablo Maffeo, un jugador que sonó para la Selección, pero que finalmente no fue tenido en cuenta.

En cuanto al partido propiamente dicho, el Mallorca igualó 1-1 con el “Submarino Amarillo”, que comenzó ganando con un penal de Ayoze Pérez (España), mientras que los locales empataron con un zurdazo de Vedat Muriqi (Kosovo). Por otro lado, este fue un resultado aceptable para el equipo de Martín Demichelis, que se encuentra en plena lucha por mantener la categoría, con solo dos puntos de ventaja de los últimos lugares.

De hecho, Mallorca está decimoquinto en la tabla con 39 puntos, apenas dos más que Alavés, por ahora el equipo que se encuentra en el límite del descenso a la Segunda División. Todo esto a falta de tan solo tres fechas para el cierre de la temporada, en las que el club mallorquín enfrentará a Getafe, Levante y Real Oviedo, equipo que está último y ya perdió la categoría.

Scaloni mirando el partido del Mallorca contra Villarreal.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026