Lisa Scha y el arte como catarsis: "Este disco es lo mejor que hice"

Lisa Scha dialogó con este medio para desandar el proceso creativo de su último disco, Colapso.

Lisa Scha presenta su nuevo trabajo discográfico, Colapso, una obra que funciona como el diario íntimo de una batalla interna ambientada en una ciudad en ruinas. Lejos de ser solo una colección de temas, el álbum se percibe como una estructura narrativa donde la artista se enfrenta a sus propios demonios entre escombros y reflejos distorsionados.

Con una sonoridad que fusiona beats electrónicos oscuros y momentos de una lentitud reflexiva, el disco destaca por una producción analógica que le otorga una textura cálida y rota, imposible de replicar en lo digital. Para Lisa, este lanzamiento representa el hito más importante de su trayectoria hasta el momento, con una inminente presentación en El Maquinal este 28 de mayo.

La cantante define a Colapso como "la cosa más grande que hice hasta ahora como compositora, cantante y productora", marcando un antes y un después en su metodología de escritura. El proceso creativo nació desde un lugar crudo e intuitivo, comenzando en su propia computadora con los elementos que tenía a mano, en una búsqueda que ella misma describe como un intento de hallar algo más allá de sí misma y de la música.

La recepción del público ha sido un motor de alegría para la artista, quien nota una conexión profunda con la narrativa del álbum. Según explica, los oyentes han comenzado a desentramar conexiones entre canciones que estaban apenas sugeridas, generando un clima de misterio y preguntas constantes. Esta respuesta valida el trabajo realizado junto al productor Santiago Toranzo, donde cada decisión sonora estuvo estrictamente "al servicio de las canciones y de las ideas primeras", respetando la esencia emocional de cada track.

Lisa Scha.

A pesar de la carga personal de las letras, Lisa asegura que exponer estos sentimientos le resulta sumamente natural. Para ella, el disco es su propia ficción, una obra que, si bien parte de su intimidad, busca trascender lo individual para convertirse en algo universal. "No hay nada del disco que a mí como compositora me dé vergüenza exponer ni narrar", afirma con seguridad, subrayando que la clave para proteger esa intimidad radica en construir una puesta escénica que envuelva la narrativa.

Lisa Scha llegará a El Maquinal

Para esta presentación, Scha prepara un espectáculo de carácter teatral que incluye coreografías, un diseño de luces específico y una estructura que respeta el orden del disco: un recorrido con principio, nudo y desenlace. Será una oportunidad para ver cómo el enojo, la tristeza y el dramatismo del álbum se transforman en una experiencia física, demostrando que, a veces, es necesario que todo se caiga a pedazos para poder construir algo nuevo.