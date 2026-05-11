Una icónica estrella de la década de los 80’ sufrió complicaciones tras una cirugía intestinal.

La estrella de la década de los años 80, Bonnie Tyler, fue internada a sus 74 años por una complicación durante una cirugía intestinal de apendicitis y estuvo en coma inducido por casi una semana. Tras el intento de los médicos de sacarla de ese estado, Tyler sufrió un Una histórica cantante quedó en coma tras someterse a una operación y permanece en cuidados intensivos.

Según el sitio oficial de la artista, aseguran que fue ingresada al hospital de Faro, en Portugal: “Lamentamos muchísimo anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, en Portugal, donde posee una residencia, para someterse a una operación intestinal de urgencia”, señaló el comunicado.

Además, el comunicado agregó qué: “la intervención se desarrolló correctamente” y que la artista se encuentra actualmente en recuperación. Sin embargo, no dieron detalles acerca de su estado de salud ni sobre los motivos de la cirugía.

Luego, el equipo de Bonnie publicó unas palabras en historias de Instagram con el objetivo de brindar calma a sus fans: "Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo”.

La semana previa a la cirugía de Bonnie Tyler

La leyenda británica de 74 años, Bonnie Tyler, reconocida por éxitos como “Total Eclipse of the Heart”, tuvo que ser hospitalizada de urgencia en Portugal debido a una delicada cirugía intestinal de apendicitis. Sin embargo, las complicaciones comenzaron tiempo antes, a partir de un fuerte dolor abdominal. La cantante se sintió con un profundo malestar que no cesaba durante un concierto en Londres, Inglaterra. Asimismo, el equipo médico rápidamente tomó la decisión de inducir el coma hasta lograr “controlar la grave infección”, según revela su equipo.

Actualmente, el estado de la artista es muy reservado y continúa en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Faro, donde los médicos intentan controlar la grave infección que sufre a causa de la perforación intestinal, según ha publicado 'Correio da Manha'.