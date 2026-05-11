Cuánto gana un empleado bancario en mayo 2026: el salario que cobran

Salarios bancarios confirmados

Los trabajadores bancarios volverán a cobrar en mayo con actualización salarial automática por inflación, en el marco del esquema paritario acordado entre la Asociación Bancaria y las entidades financieras. A diferencia de otros gremios que negocian aumentos escalonados cada algunos meses, el sector mantiene un mecanismo de ajuste mensual atado directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

El sistema permite que los salarios se actualicen de manera automática todos los meses, sin necesidad de reabrir negociaciones salariales permanentes. De esta forma, los haberes del sector financiero continúan ubicándose entre los más altos del empleo formal registrado en la Argentina.

Cuál es el sueldo de un empleado bancario en mayo de 2026

Con la actualización correspondiente al último dato de inflación, el salario inicial de un empleado bancario que recién ingresa a la actividad se ubica en torno a los $2.259.305 durante mayo de 2026. Ese monto corresponde al básico inicial de convenio, aunque el ingreso real suele ser considerablemente más alto debido a los adicionales que contempla la actividad bancaria.

Entre los principales adicionales aparecen:

Antigüedad

Títulos académicos

Funciones específicas

Responsabilidades jerárquicas

Compensaciones internas según cada entidad financiera

Por ese motivo, muchos trabajadores del sector terminan cobrando salarios ampliamente superiores al básico inicial informado en la escala salarial.

El esquema acordado en paritarias establece que cada índice de inflación mensual informado por el INDEC se traslade directamente a los salarios bancarios. Esto significa que los haberes acompañan de manera inmediata la evolución de los precios, evitando un deterioro significativo del poder adquisitivo. Durante mayo, el mecanismo continúa plenamente vigente y replica la inflación más reciente dentro de la estructura salarial del sector financiero.

El sistema salarial bancario continúa diferenciándose del resto de las actividades privadas debido a la combinación de:

Ajuste automático mensual por inflación

Salarios básicos elevados

Adicionales de convenio

Bonos extraordinarios

Esto posiciona a los trabajadores bancarios entre los mejores remunerados del mercado laboral formal argentino.

Salarios con aumento en mayo

El bono por el Día del Bancario supera los $2 millones

Además del salario mensual, uno de los puntos más relevantes del acuerdo paritario bancario es el tradicional bono por el Día del Bancario. En 2026, el monto mínimo garantizado supera los $2.014.092, aunque el valor final puede incrementarse según la categoría, antigüedad y función que desempeñe cada trabajador dentro del banco.

El bono se convirtió en uno de los ingresos extraordinarios más altos dentro de los convenios colectivos del país y representa una parte clave de la remuneración anual del sector.