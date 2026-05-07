Para las principales consultoras del país, la inflación de abril se ubicará cerca del 3%

Las principales consultoras del país siguen registrando una inflación para abril cercana al 3%, según las estimaciones recogidas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Si bien podría ser unos puntos por debajo de lo que el Indec marcó para marzo, la variación de precios seguirá siendo un dolor de cabeza para la administración Milei y para los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras.

“En el cuarto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,6% para abril (sin cambios respecto del REM previo). Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado reportaron una inflación de 2,7% mensual para abril, también igual que el mes pasado”, puede leerse el informe publicado por la autoridad monetaria.

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Con el dato de la inflación del mes pasado, publicado por el Indec, los voceros de La Libertad Avanza habían dicho que, más allá del número, la inflación núcleo mejoraba si se sacaba del indicador el valor de la carne. Una suerte de galimatías estadístico. Las principales consultoras de la City porteña dan cuenta, para abril, de un leve avance de la inflación núcleo.

“Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para abril en 2,6% (+0,1 puntos porcentuales respecto del REM previo). El Top 10 –las que más cerca estuvieron en sus predicciones- estimaron una inflación núcleo de 2,7% mensual para el cuarto mes del año”, agregó el informe.

Otro de los datos centrales publicados en el REM tiene que ver con la estimación del superávit primario. De acuerdo a las consultoras, “la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero fue de un superávit de $15,9 billones para 2026 (-100 mil millones respecto del REM previo)”.

La pregunta que no se hace el REM es cómo se consigue dicho superávit, es decir, la pregunta por el ajuste del gasto público y el abultado crecimiento de la deuda flotante. Para abril de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) dio cuenta de una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023, según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

“En materia de organismos públicos, se observan fuertes recortes en varias áreas. El Instituto Malbrán (-38%) y la ANMAT (-36%) presentan caídas significativas, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud muestra una baja de 51%. En el sector científico, los recortes son generalizados, con caídas importantes en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-84%), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (-59%), el CONICET (-36%), la Fundación Miguel Lillo (-48%), el Servicio Geológico Minero Argentino (-20%), la CONEAU (-29%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-27%)”, explicaron desde el CEPA.

De acuerdo con el análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), la deuda flotante acumulada en el primer trimestre equivale al 9,7% del total devengado en ese lapso, “por encima del 7,5% observado en igual período de 2025″. Y, dentro de ese monto, los principales rubros afectados fueron los gastos de capital (con deudas equivalentes al 41,8% devengado), las partidas de bienes y servicios (29,8%) y las remuneraciones (11,3%).

El tipo de cambio seguirá atrasado

En cuanto al tipo de cambio nominal, las consultoras no ven demasiados cambios. Para mayo, prevén un tipo de cambio ubicado en los 1410 pesos, 39 dólares menos que el cálculo realizado para el REM anterior. Pero la realidad avanza más rápido que las predicciones. Este jueves, el dólar oficial subió cinco pesos y cotizó a $1.415.

“Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.676/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 15,8%. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.611/USD”, puede leerse en el documento del BCRA. Con estos guarismos, la variación del tipo de cambio correrá por detrás de la inflación. Es decir, las consultoras perciben un atraso del tipo de cambio.

En cuanto a la tasa de interés de los bancos privadas, para mayo calculan la TNA ubicada en el 23,1%, un retroceso de 2,9 puntos porcentuales en relación al REM anterior, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,9%, por debajo de la variación general de precios.

“Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes del REM proyectó una tasa de interés de 22,0% nominal anual (-1,4 p.p. en relación con el REM anterior), equivalente a una TEM de 1,8%”, agregaron las consultoras.