River Plate vs Carabobo por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate visitará a Carabobo este jueves en Venezuela en un duelo clave por la cima del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario, líder con 7 puntos, llega tras un flojo presente en el Apertura que incluyó silbidos en el Monumental, mientras que el Granate venezolano marcha segundo con 6 unidades y buscará la revancha luego de la derrota 1-0 sufrida en Buenos Aires en la fecha 2 del grupo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Carabobo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Carabobo?

El partido entre River Plate y Carabobo por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 7 de mayo de 2026, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será el paraguayo Derlis López, mientras que el VAR estará a cargo de su compatriota Fernando López.

El conjunto del Chacho llega a Valencia como líder del Grupo H con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate en las primeras tres fechas. En su última presentación en el certamen continental, el Millonario consiguió un triunfo agónico por 1-0 ante Bragantino en Brasil, con un gol de cabeza de Lucas Martínez Quarta y una atajada de penal de Santiago Beltrán que terminaron siendo determinantes.

Sin embargo, el presente del equipo en el plano local genera dudas. El sábado pasado cayó 1-0 ante Atlético Tucumán por la fecha 16 del Apertura argentino y fue silbado por su propia gente en el Monumental, pese a haber asegurado el segundo puesto de la Zona B. El propio Germán Pezzella reconoció tras el partido que el equipo debe mejorar de cara a lo que viene.

Otro punto a tener en cuenta es la decisión del entrenador de mezclar titulares y suplentes pensando en el cruce de octavos del Apertura ante San Lorenzo, que se disputará el domingo. Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno, Sebastián Driussi, Marcos Acuña y Lautaro Rivero se quedaron en Argentina para descansar, mientras que Fausto Vera, ya recuperado de su lesión, tampoco viajó. La buena noticia fue el regreso del colombiano Kevin Castaño a la lista de concentrados.

Por su parte, el Carabobo dirigido por Daniel Farías llega entonado tras golear 2-0 a Blooming en Bolivia por la fecha anterior de la Sudamericana, con un doblete de Edson Tortolero Jr., quien se transformó en la gran figura del grupo. Su último compromiso fue un empate sin goles ante Metropolitanos por la primera fecha del Cuadrangular B del Apertura venezolano, torneo al que ya clasificó.

El Granate hace pesar su localía en el Misael Delgado, donde solo perdió uno de sus últimos diez partidos en todas las competiciones. Con 6 puntos en la tabla, una victoria le permitiría superar al Millonario y quedar a un paso de cerrar el primer puesto del grupo, premio que evita disputar el repechaje ante los equipos eliminados de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El historial entre ambos equipos es breve: solo se midieron una vez, justamente en la fecha 2 del actual Grupo H, cuando River se impuso 1-0 en el Monumental con un gol de Sebastián Driussi. En aquella jornada de la Sudamericana, también se disputará en simultáneo el cruce entre Blooming y Bragantino por la otra zona del grupo, resultado que también podría incidir en las posiciones finales.

Formaciones probables de Carabobo y River Plate

En River Plate, Coudet deberá rearmar el equipo titular debido a las múltiples ausencias por descanso. Santiago Beltrán seguirá bajo los tres palos, mientras que la línea defensiva estaría conformada por Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Matías Viña, este último por la baja de Marcos Acuña.

En el mediocampo, el regreso de Kevin Castaño es la principal novedad y el colombiano se sumaría a Maximiliano Meza y Giuliano Galoppo en la línea de tres. Como mediapunta aparecería el ecuatoriano Kendry Páez, mientras que Facundo Colidio y Maximiliano Salas formarían la dupla ofensiva.

Por el lado del Carabobo, Daniel Farías cuenta con plantel completo y repetiría el once que viene de golear a Blooming. Lucas Bruera será el arquero titular, con una línea de cuatro integrada por Marcel Guaramato, Leonardo Aponte, Jean Franco Fuentes y Alexander González.

En la zona media aparecerían Matías Núñez, Juan Camilo Pérez y Maurice Cova como nexo entre la defensa y el ataque. Arriba, la apuesta del entrenador venezolano pasa por el tridente que tantas alegrías le viene dando: Edson Tortolero Jr., Eric Ramírez y Yohandry Orozco, este último encargado de generar fútbol junto al goleador del equipo.

Probable formación de River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Matías Viña; Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Kendry Páez; Facundo Colidio, Maximiliano Salas.

Probable formación de Carabobo: Lucas Bruera; Marcel Guaramato, Leonardo Aponte, Jean Franco Fuentes, Alexander González; Matías Núñez, Juan Camilo Pérez, Maurice Cova; Edson Tortolero Jr., Eric Ramírez, Yohandry Orozco.

River Plate vs Carabobo: Ficha técnica