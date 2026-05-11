Hantavirus en el crucero: un español aislado dio “positivo provisional”

El mundo sigue en vilo tras los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius que partió de la ciudad de Ushuaia a principios de abril y que ahora se encuentra en España. En las últimas horas, uno de los pasajeros que bajó del barco dio positivo de esta enfermedad a través de un testeo PCR.

El hombre se encuentra aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Desde el Ministerio de Salud, sostuvieron que la persona “no presenta síntomas y que se encuentra en buen estado de salud”. De todas maneras, falta aguardar los resultados definitivos de la prueba realizada al paciente.

Otros de los 13 pasajeros del crucero fueron trasladados al Hospital Militar, pero sus testeos de hantavirus dieron negativo.

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