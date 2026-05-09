Brote de hantavirus: Cancillería confirmó el traslado del único pasajero argentino abordo del crucero

El único pasajero argentino abordo del crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia el pasado 1 de abril y en el que se detectó un brote de hantavirus, será evacuado a Países Bajos para cumplir una cuarentena obligatoria, informó este sábado Cancillería argentina.

Hasta el momento, se registraron al menos tres muertos y cinco casos confirmados, más tres sospechosos por la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que el resto de los pasajeros y tripulantes —147 en total— permanecen bajo vigilancia, sin síntomas recientes, mientras se preparan para un confinamiento que podría extenderse hasta 45 días.

Las autoridades de España ya pusieron en marcha un operativo sanitario, una vez que el barco arribe al puerto de Granadilla, Tenerife, en las primeras horas de este domingo 10 de mayo. Los 14 ciudadanos españoles a bordo serán los primeros en desembarcar e iniciar la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. El resto de los pasajeros será evacuado conforme a los acuerdos bilaterales establecidos entre los países involucrados.

En el caso del tripulante argentino, Cancillería confirmó que su traslado se realizará mediante un vuelo sanitario dispuesto por el Gobierno de Países Bajos. En el comunicado oficial, se informó que “se conformó un comité de crisis integrado por la Cancillería Argentina, la Embajada Argentina en España, el Consulado Argentino en Tenerife y la Embajada Argentina en Países Bajos”.

Según el texto, “desde el primer momento, las autoridades argentinas mantuvieron contacto directo con el ciudadano argentino a bordo del crucero, quien en todo momento transmitió que se encontraba en buen estado de salud y sin ningún tipo de síntomas”.

El canciller Pablo Quirno subrayó su “agradecimiento especial" a las autoridades del país del noroeste de Europa "por la colaboración y la preocupación por la salud de nuestro compatriota”. En ese sentido, destacó el “excelente trabajo coordinado" entre la red de Embajadas y Consulados”.

Funcionarios de Tierra del Fuego niegan que el brote se haya originado en Ushuaia

El director provincial de Epidemiología, Juan Facundo Petrina, negó que el brote se haya originado en Ushuaia y cuestionó la hipótesis difundida por organismos nacionales. “Creemos que estamos frente a una campaña de desprestigio hacia nuestro destino”, afirmó en diálogo con medios locales.

Según explicó, la pareja neerlandesa fallecida había permanecido apenas dos días en territorio fueguino durante un viaje de varios meses por Argentina y Chile, por lo que consideran poco probable que el contagio se haya producido allí.

Desde la OMS señalaron que se trata de la cepa Andes, presente en América Latina y la única donde se documentaron casos de contagio entre personas. Por el momento, hay tres víctimas mortales: una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán.

El hantavirus suele transmitirse a través de ‌roedores, pero en casos excepcionales -como el caso de la cepa Andes- puede transmitirse de persona a persona. La epidemióloga de la OMS especializada en enfermedades infecciosas, Maria Van Kerkhove, explicó que el hantavirus “es un virus que conocemos” y buscó diferenciarlo de enfermedades de rápida propagación como el Covid-19 o la gripe.

A dos meses de la salida de Argentina de la OMS, ordenada por el presidente Javier Milei, los casos llaman la atención sobre un cuadro que en lo que va del año también está protagonizando un brote en el país.