Duros cruces entre la OMS y Milei por el crucero con hantavirus: "Deberían explicar"

A dos meses de la salida de Argentina de la Organización Mundial de Salud ordenada por el presidente Javier Milei, el titular del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presionó a la Casa Rosada para que "reconsidere" su decisión, en medio del brote de hantavirus que preocupa a la comunidad internacional. Desde Casa Rosada cuestionaron al ente sanitario por "usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana".

"Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener", dijo el líder de la OMS en una conferencia de prensa, al referirse también a la situación del gobierno de Trump, pionero en dejar el organismo.

Tras la sugerencia de la OMS, el Gobierno libertario salió a responder a través de un comunicado del Ministerio de Salud, que aseguró que Argentina "no necesita pertenecer" al organismo. "La Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población. Por eso sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluyendo el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias", se explicó.

Y luego sigue: "Esta situación demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política. La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina".

Cómo fue la salida

El 17 de marzo, Milei quiso imitar a Trump y anunció la medida, cuestionada por especialistas que remarcaron que "haría que Argentina sea menos segura". "Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura", había dicho en ese momento Tedros.

Si bien entró en vigor en marzo, el Gobierno había notificado su salida un año antes, a través de una carta enviada al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su calidad de depositario de la Constitución de la OMS.

Al fundamentar la medida, el Gobierno señaló la existencia de "profundas diferencias" con la OMS, en particular en relación con el manejo de la pandemia de Covid-19. En ese marco, cuestionó tanto las políticas de cuarentena como el papel del organismo en la adopción de esas decisiones. También argumentó que la determinación responde a la intención de alcanzar una mayor "soberanía sanitaria" y contar con más flexibilidad para definir políticas propias.

El brote de hantavirus

La grave situación sanitaria por hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia y donde ya se registraron un total de tres muertes, sería motivo suficiente para rever esa postura, de acuerdo a Tedros. Más temprano, las autoridades reconocieron que es “posible” que aparezcan nuevos contagios entre pasajeros o entre contactos estrechos, debido al extenso período de incubación del virus.

El responsable de la OMS aseguró que ante el actual brote infeccioso "las cosas siguen igual que antes" en términos de información hacia Estados Unidos y Argentina, mientras que la organización recibió también cooperación técnica tanto de Washington, como de Buenos Aires.



"La misión de la OMS es ayudar a que el mundo sea un lugar seguro. Nuestra misión incluye a Estados Unidos, por lo que también queremos que la población estadounidense esté a salvo. Así que seguiremos colaborando por nuestra parte y proporcionando información para que la enfermedad no sea un problema en este país, ni en el resto del mundo", aseguró.

Tedros reflexionó sobre la necesidad de que se reconozca que "la seguridad sanitaria necesita universalidad y cualquier vacío, cualquier espacio que no esté cubierto, en realidad beneficia al virus"."La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad", recalcó.

Por su parte, Estados Unidos oficializó su salida de la OMS el pasado 22 de enero, un año después del anuncio de esta decisión. Sin embargo, una segunda condición legal para la salida es que el país que quiera retirarse de la organización debe estar al día con sus contribuciones obligatorias, pero Washington no lo cumplió y la decisión privó a la OMS de cerca del 20 % de su financiación.

Qué significa que Argentina esté fuera de la OMS, de acuerdo a los especialistas

La Fundación Soberanía Sanitaria había explicado cuáles eran las consecuencias de que Argentina haya abandonado la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su último informe, cuando se anunció la decisión. En ese sentido, la institución enumeró: