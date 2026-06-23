Amnistía acusa a la UE de ser cómplice de la nueva represión contra los migrantes en Libia

Personal de seguridad monta guardia mientras manifestantes se congregan frente a la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Trípoli, Libia

​Las autoridades del este y el oeste de Libia han intensificado la represión contra migrantes y refugiados durante el último mes con ‌arrestos masivos, detenciones y expulsiones, afirmó ‌el martes Amnistía Internacional, que acusó a la UE de complicidad en los abusos.

Libia, donde el control está dividido entre facciones rivales del oeste y del este, ha sido una importante ruta de tránsito para las personas que huyen del conflicto y la pobreza hacia Europa a través de la peligrosa ruta marítima desde que un levantamiento respaldado por la OTAN derrocó ​a Muamar el Gadafi ⁠en 2011.

La UE y sus Estados miembros llevan mucho tiempo apoyando ‌y formando a la guardia costera libia, que intercepta a ⁠los migrantes en el mar. Aunque la ⁠UE solo reconoce oficialmente al Gobierno con sede en Trípoli, desde el año pasado también ha intensificado su colaboración con las autoridades rivales del este.

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Amnistía Internacional ⁠señaló que la represión incluyó detenciones masivas en varias ciudades, desalojos ​forzosos y la expulsión de cientos de migrantes, ‌entre ellos ciudadanos de Sudán, un país ‌devastado por la guerra, sin que tuvieran la oportunidad de solicitar ⁠asilo ni de impugnar su deportación.

"La UE lleva mucho tiempo financiando el control migratorio en Libia mediante su apoyo a la Guardia Costera libia, lo que ya la ha convertido en cómplice de terribles violaciones y abusos", ​dijo Diana ‌Elahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

"Ampliar esta cooperación a grupos armados con base en el este del país, con antecedentes de haber cometido crímenes de guerra y otros abusos con impunidad, demuestra un desprecio ⁠escandaloso, no solo por el derecho internacional, sino también por la vida y la dignidad humanas", añadió Elahawy.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, el Gobierno libio de Trípoli y la administración del este no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los responsables de la UE han defendido su cooperación con Libia argumentando que contribuye a salvar vidas en el mar y a frenar ‌el tráfico ilegal.

En una carta dirigida a los líderes de la UE la semana pasada, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que "el compromiso continuado de la UE con Libia sigue siendo indispensable", citando un aumento de los cruces irregulares hacia Grecia a través de la ruta del Mediterráneo ‌oriental.

"Estamos proporcionando apoyo financiero y operativo específico para reforzar la gestión de las fronteras, las capacidades de búsqueda y rescate y de lucha contra el tráfico ilícito, ‌así como para ⁠reducir las salidas ilegales y la pérdida de vidas en el mar", afirmó Von der Leyen.

El verano pasado, el comisario ​de Migración de la UE, Magnus Brunner, viajó al este de Libia para reunirse con las autoridades locales, pero fue expulsado poco después de su llegada.

Con información de Reuters