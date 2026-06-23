Angelina Jolie lleva su dolor personal a la pantalla en la película "Couture"

La actriz Angelina Jolie posa para las fotos en la alfombra roja durante el estreno de "Couture"

Por Rollo Ross y ​Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 23 jun (Reuters) - La ganadora de un Óscar Angelina Jolie se enfrentó en la gran pantalla a ‌uno de sus mayores ‌miedos en la película francesa "Couture": que le diagnosticaran cáncer.

Basada en las experiencias personales de la guionista y directora Alice Winocour, Jolie interpreta a la cineasta estadounidense ficticia Maxine Walker, quien, mientras produce una película para acompañar un desfile de la Semana de la Moda de París, descubre que tiene cáncer de mama.

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La madre ​de Jolie, Marcheline ⁠Bertrand, falleció de cáncer de mama a los 56 años, ‌y la propia Jolie se sometió a una ⁠doble mastectomía en 2013 tras descubrir ⁠que era portadora de la misma mutación genética que su madre.

"Pensaba a menudo en mi madre y en lo maravillosa que habría ⁠sido esta película para ella cuando estaba pasando por ​esto", declaró a Reuters.

Pero no se trataba solo ‌de su madre; Jolie también ‌se involucró para dar a conocer la experiencia de Walker ⁠al mundo.

"Te sientas en esa silla, y ya sea por un cáncer o por cualquier otra cosa, seas hombre o mujer, todos hemos vivido ese momento. Todos hemos vivido ese momento ​en el ‌que hemos recibido una noticia que ha cambiado nuestras vidas", afirmó la actriz de "María".

Jolie tuvo que pasar por una escena en la que un oncólogo le colocaba líneas de operación en el pecho.

"Me pareció un momento extraño ⁠tener a Hollywood en mi habitación del hospital", comentó Jolie.

"Ahí estaba yo, ya sabes, con mi bata, con las agujas puestas, haciendo todo lo que hago, pero ahora lo estamos compartiendo. Y por eso me sentí muy vulnerable", añadió.

Junto a Jolie, el reparto de "Couture" incluye a Ada, interpretada por Anyier Anei, una modelo que lucha contra ‌el hecho de que la industria de la moda la ponga en un pedestal, y a la maquilladora Angèle, interpretada por Ella Rumpf, que intenta salir del mundo de la moda para convertirse en escritora.

Jolie espera que la historia de cada personaje llegue al ‌público.

"Creo que lo que hemos descubierto al hacer esto, y espero que sea lo que sienta el público, es que estamos conectados", dijo ‌la actriz de ⁠51 años.

"Estamos conectados como seres humanos, y todos pasamos por algo (…) y es muy necesario que nos ​apoyemos mutuamente en nuestra condición de seres humanos", añadió Jolie.

"Couture" llega a los cines estadounidenses este viernes.

(Reportaje de Rollo Ross y Danielle Broadway; edición de Christopher Cushing; edición en español de Paula Villalba)