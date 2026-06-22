El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno español enfrenta un procedimiento disciplinario

Un juez que dirige una investigación por corrupción sobre la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se enfrentará a un expediente disciplinario por insinuar que su escolta policial podría ayudarla a huir, según informó este lunes el órgano rector del poder judicial.
La polémica investigación sobre las operaciones empresariales de Gómez —basada en una demanda presentada por grupos de extrema derecha— supone el mayor desafío judicial para el líder socialista, cuyo círculo más cercano se ha visto acosado por acusaciones de corrupción.
El sábado, el juez Juan Carlos Peinado dictaminó que Gómez debe ser juzgada por cuatro cargos, entre los que se incluyen tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Además, le prohibió salir del país y le ordenó entregar su pasaporte, alegando riesgo de fuga.
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En su auto, Peinado señaló que no cabía duda de que los agentes de policía que actúan como escoltas de Gómez podrían facilitar su fuga, ya fuera por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores.
Estos comentarios indignaron tanto a los representantes de la policía como a los ministros del Gobierno. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó las actuaciones de Peinado de "incomprensibles" y "anómalas", mientras que el mayor sindicato policial, Jupol, dijo que Peinado había arrojado sospechas injustamente sobre los funcionarios públicos.
El lunes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votó a favor de iniciar un expediente disciplinario contra Peinado por falta de respeto a la policía.
Peinado ha citado a Gómez y a su asistente, que también es imputada, para que comparezcan ante su tribunal el miércoles y entreguen sus pasaportes. Gómez, que niega haber cometido ningún delito, ha presentado un recurso.
También el miércoles, Sánchez, cuyo nombre no figura en ninguna investigación y que afirma que el caso de su esposa tiene motivaciones políticas, comparecerá ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los escándalos de corrupción.
(Reportaje de David Latona; edición de Kevin Liffey; edición en español de Paula Villalba)