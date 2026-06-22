El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno español enfrenta un procedimiento disciplinario

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, llegan al Festival de Cine de San Sebastián, en San Sebastián, España

​Un juez que dirige una investigación por corrupción sobre la esposa del presidente del Gobierno ‌español, Pedro Sánchez, Begoña ‌Gómez, se enfrentará a un expediente disciplinario por insinuar que su escolta policial podría ayudarla a huir, según informó este lunes el órgano rector del poder judicial.

La polémica investigación sobre las operaciones empresariales de Gómez —basada en una demanda presentada por grupos ​de extrema derecha— ⁠supone el mayor desafío judicial para el ‌líder socialista, cuyo círculo más cercano se ⁠ha visto acosado por acusaciones ⁠de corrupción.

El sábado, el juez Juan Carlos Peinado dictaminó que Gómez debe ser juzgada por cuatro cargos, entre ⁠los que se incluyen tráfico de influencias ​y malversación de fondos públicos. Además, le ‌prohibió salir del país ‌y le ordenó entregar su pasaporte, alegando riesgo ⁠de fuga.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En su auto, Peinado señaló que no cabía duda de que los agentes de policía que actúan como escoltas de Gómez podrían facilitar ​su fuga, ‌ya fuera por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores.

Estos comentarios indignaron tanto a los representantes de la policía como a los ministros del Gobierno. El ministro de ⁠Justicia, Félix Bolaños, calificó las actuaciones de Peinado de "incomprensibles" y "anómalas", mientras que el mayor sindicato policial, Jupol, dijo que Peinado había arrojado sospechas injustamente sobre los funcionarios públicos.

El lunes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votó a favor de iniciar un expediente disciplinario contra ‌Peinado por falta de respeto a la policía.

Peinado ha citado a Gómez y a su asistente, que también es imputada, para que comparezcan ante su tribunal el miércoles y entreguen sus pasaportes. Gómez, que niega ‌haber cometido ningún delito, ha presentado un recurso.

También el miércoles, Sánchez, cuyo nombre no figura en ninguna investigación ‌y que afirma ⁠que el caso de su esposa tiene motivaciones políticas, comparecerá ante el Pleno ​del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los escándalos de corrupción.

(Reportaje de David Latona; edición de Kevin Liffey; edición en español de Paula Villalba)