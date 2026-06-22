A cuánto llega la PUAM de ANSES con el aumento de julio 2026

ANSES: cuánto se cobra de PUAM con aumento

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán en julio un nuevo aumento en sus haberes, como consecuencia de la actualización mensual que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en función de la inflación.

El incremento será del 2,15%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo informada por el INDEC. De esta manera, la prestación volverá a ajustarse en línea con el esquema de movilidad vigente.

A cuánto llega la PUAM en julio de 2026

Con el aumento del 2,15%, el haber de la PUAM pasará a ubicarse en $329.591,46. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que continúa otorgando el Gobierno Nacional a los beneficiarios de menores ingresos.

De esta manera, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor cobrarán en julio un total de:

PUAM: $329.591,46

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $399.591,46

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en julio

Tras la actualización por movilidad, los haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

Prestación Haber con aumento Bono Total Jubilación mínima $411.989,33 $70.000 $481.989,33 Jubilación máxima $2.772.298,07 - $2.772.298,07 PUAM $329.591,46 $70.000 $399.591,46 PNC por Invalidez o Vejez $288.392,53 $70.000 $358.392,53

La actualización también alcanza a las Pensiones No Contributivas (PNC), las prestaciones previsionales contributivas y el resto de los beneficios administrados por ANSES que se ajustan mediante la fórmula de movilidad.

Cuánto se cobra la PUAM

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono extraordinario continuará vigente durante julio y será abonado junto con los haberes mensuales.

Lo recibirán en forma completa:

Jubilados que cobran la mínima.

Titulares de la PUAM .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, el bono se otorgará de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $481.989,33.

Qué es la PUAM

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con una jubilación o pensión dentro del sistema previsional. Se trata de un beneficio de carácter vitalicio, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por ANSES.

Para acceder, es necesario no percibir otra prestación previsional y cumplir con los requisitos de residencia establecidos por el organismo. La evaluación del otorgamiento está a cargo de ANSES, que verifica la situación de cada solicitante.

Además del ingreso mensual, quienes cobran la PUAM tienen acceso a la cobertura médica del PAMI y pueden percibir asignaciones familiares, lo que amplía el alcance del beneficio dentro del sistema de protección social.