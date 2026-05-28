PUAM de ANSES: cuánto cobran de haber, bono y aguinaldo en junio 2026

Monto con aumento de la PUAM

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores que cobrarán en junio de 2026 los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El próximo mes incluirá tres componentes clave dentro de la liquidación: el aumento por movilidad, el bono extraordinario de $70.000 y la primera cuota del aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

La actualización de junio se aplicará luego de conocerse el último dato de inflación informado por el INDEC. Con ese ajuste, las prestaciones previsionales tendrán un incremento del 2,58%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente.

Cuánto cobra la PUAM en junio 2026

Con el aumento confirmado, el haber mensual de la PUAM pasará a ubicarse en $322.654,39 durante junio. A ese monto se le suma el bono previsional de $70.000 que el Gobierno continúa pagando a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. Además, junio incluirá el pago del medio aguinaldo, que para los titulares de la PUAM será de aproximadamente $161.327,20.

De esta manera, el total estimado a cobrar quedará compuesto de la siguiente forma:

Haber PUAM con aumento: $322.654,39

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $161.327,20

Total estimado de junio: $553.981,59

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Cómo se calcula el aguinaldo de la PUAM

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el primer semestre del año. En la práctica, ANSES suele tomar como referencia el haber actualizado de junio porque incorpora el último aumento por movilidad.

Sin embargo, el bono extraordinario de $70.000 no se incluye dentro del cálculo del SAC porque tiene carácter no remunerativo. Por ese motivo, el medio aguinaldo se calcula únicamente sobre el haber previsional actualizado.

Por qué aumenta la PUAM en junio

El incremento responde al mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024. El sistema actualiza jubilaciones, pensiones y asignaciones tomando como referencia la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Con este esquema, las prestaciones previsionales se ajustan todos los meses, aunque el bono extraordinario permanece congelado en $70.000 desde hace más de dos años.

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Cuándo cobran la PUAM en junio 2026

ANSES organizó el calendario de pagos según la terminación del DNI. Los titulares de la PUAM cobrarán junto con los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos.

El cronograma confirmado es el siguiente:

DNI terminado en 0: 8 de junio

DNI terminado en 1: 9 de junio

DNI terminado en 2: 10 de junio

DNI terminado en 3: 11 de junio

DNI terminado en 4: 12 de junio

DNI terminado en 5: 16 de junio

DNI terminado en 6: 17 de junio

DNI terminado en 7: 18 de junio

DNI terminado en 8: 19 de junio

DNI terminado en 9: 22 de junio

Junio será así uno de los meses de mayor ingreso del año para quienes cobran la PUAM, ya que coincidirán el aumento por movilidad, el bono extraordinario y el pago del medio aguinaldo.