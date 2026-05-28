“Ya está hablando”: Quinteros se plantó y le pegó a la dirigencia de Independiente

El entrenador le lanzó una advertencia a los directivos de cara al mercado de pases

En el final del calendario deportivo de la primera parte de la temporada 2026, se desprende que Independiente lo cerró con una victoria en Copa Argentina, pero con un fuerte mensaje de Gustavo Quinteros, que no dudó en apuntarle a los directivos. Esto es producto de que el mercado de pases comenzará dentro de poco y el entrenador pretende que se respete una idea que tiene en mente de cara al Torneo Clausura.

El cuadro de octavos de final expone que el Rojo se en cuenta clasificado al duelo contra Atlético Tucumán después de la victoria que consiguió frente a Unión de Santa Fe. Una manera más que interesante de cerrar una parte del año después de que el equipo no sume minutos en el plano internacional y que no lograra avanzar a la ronda de octavos de final en el Torneo Apertura.

Es por ello que Gustavo Quinteros les dejó un mensaje a los directivos. “Está clarísimo el diagnóstico y ya está hablado. La idea es vender, pero después reinvertir en las características de jugadores que necesitamos incorporar“, expresó en conferencia de prensa. Una idea más que clara. Porque entiende que el club necesita dinero, pero es necesario mantener el nivel con el fin de soñar en grande y pelear por un título.

“Si no se vende, va a ser difícil incorporar. Este mercado esperemos poder hacerlo para el bien del club y del equipo, para poder pelear la Copa y el Clausura. No se va a ir ningún jugador salvo que alguno se quiera ir porque no jugó ningún minuto y quiera sumar, pero yo no voy a sacar a nadie. Necesitamos un volante que tenga características de recuperación, que sea mixto. Y si se va alguno, reemplazarlo por otro”, agregó.

Hay que recordar que Independiente es uno de los clubes que se encuentra dentro del Registration Ban List, que es la nómina donde van los clubes que deben pagar pases de jugadores. El conjunto de Avellaneda se encuentra inhibido para sumar refuerzos, debido a que dispone de dos reclamos. Uno desde el fútbol argentino, mientras que otro nació en Bolivia.

Desde México vienen con todo por Lomónaco

Las declaraciones de Gustavo Quintero están fundadas en que existe la chance de que Kevin Lomónaco se pueda marchar en el próximo mercado de pases. Se trata de la figura más importante dentro del plantel de Independiente y que dispone de mayor poder de reventa. En esta oportunidad, el interesado es León de México, que buscará tentarlo con una propuesta económica interesante en lo salarial.

No obstante, hay un detalle, porque el defensor no se encuentra para nada a gusto con la posibilidad de marcharse al fútbol mexicano. Hay una intención de irse de la Liga Profesional a un destino de mayor calidad. De hecho, se mencionó que su representante está a la expectativa de que surja una propuesta desde Europa. Un club que podría cumplir el deseo sería el Sporting Lisboa de Portugal.

En caso de que se produzca una venta, Independiente no va a poder cobrar la totalidad de la ficha de Kevin Lómonaco. Esto es producto de que solo pagó 400 mil dólares de 3 millones que le prometió a Bragantino de Brasil cancelar en varias cuotas de 700 mil. Es por ello que la venta a Portugal va a generar una pérdida de 2.6 millones.



