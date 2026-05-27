El peligro de Argelia, el rival más fuerte de la Selección Argentina en el Mundial 20226

La Selección de Argelia, apodada históricamente como los "Zorros del Desierto", ha sido desde siempre uno de los combinados más pasionales y técnicamente dotados del continente africano. Su legado en los Mundiales combina momentos de enorme orgullo, rebeldía futbolística ante las grandes potencias y una incesante lucha por ganarse un lugar de privilegio en la consideración del planeta fútbol. Además será uno de los rivales de la Selección Argentina

A lo largo de sus participaciones mundialistas, el conjunto argelino ha sabido grabarse en las páginas doradas de la competición gracias a batallas tácticas memorables y planteles plagados de un talento individual desbordante. Su historia en el certamen ecuménico representa fielmente el espíritu del fútbol norteafricano: una perfecta comunión entre el rigor físico y la fantasía creativa.

España 1982 Su debut absoluto asombró al mundo al vencer 2-1 a la poderosa Alemania Federal, aunque quedaron eliminados en primera fase por el recordado y polémico "Pacto de Gijón" entre alemanes y austriacos.

México 1986 No lograron repetir las buenas sensaciones de su estreno y se despidieron rápidamente en la fase de grupos tras cosechar apenas un empate frente a Irlanda y dos derrotas.

Sudáfrica 2010 Regresaron a la máxima cita después de 24 años de ausencia, pero pagaron cara su falta de eficacia ofensiva y terminaron últimos en su zona sin poder marcar un solo gol.

Brasil 2014 Firmaron la mejor campaña de su historia al clasificar a octavos de final, donde cayeron heroicamente en prórroga ante Alemania en un partido memorable.

Así juega el rival más fuerte de Argentina

El experimentado entrenador bosnio se ha hecho cargo de los Zorros del Desierto con el claro objetivo de imponer una identidad moderna, dinámica y sumamente versátil en el plano estratégico. Su esquema madre suele ser el 4-3-3, el cual muta con facilidad a un 4-2-3-1 dependiendo de las necesidades del encuentro y las características del oponente de turno.

Bajo la tutela de Petković, Argelia se destaca por su intención de dominar los partidos a través de una circulación fluida en el mediocampo y una presión alta muy agresiva para forzar el error rival. La amplitud de las bandas y las transiciones rápidas de defensa a ataque constituyen los argumentos principales de un libreto táctico que busca proponer siempre.

El técnico ha sabido ensamblar de gran manera la notable jerarquía de sus futbolistas consolidados en las ligas europeas con la frescura de una nueva camada de jóvenes talentos. Esta mezcla le otorga al equipo una flexibilidad posicional envidiable, convirtiéndolo en un bloque compacto atrás y sumamente vertical en los últimos metros de la cancha.

Con Riyad Mahrez como figura, así juega Argelia

A pesar de la irrupción de nuevas figuras, el extraordinario y multicampeón extremo sigue siendo la bandera futbolística, el líder natural y el jugador más determinante de la Selección de Argelia. Mahrez es el encargado exclusivo de aportar la pausa justa, la inventiva en el uno contra uno por el sector derecho y esa pegada excelsa que suele destrabar los partidos más cerrados.

Cuando la pelota circula por los pies de su gran capitán, el ataque argelino adquiere una claridad absoluta debido a su facilidad para asistir a los centrodelanteros o encarar hacia adentro buscando el remate al arco. Su jerarquía individual obliga a los defensores rivales a duplicar las marcas, un factor clave que libera pasillos centrales para las proyecciones de los volantes.

El engranaje ofensivo diseñado por Petković se potencia notablemente con la libertad posicional que posee Mahrez dentro del terreno de juego. Al apoyarse en su tremenda experiencia internacional, los Zorros del Desierto logran balancear su verticalidad física con la inteligencia táctica de un crack que maneja a la perfección los hilos de su selección.

Resultados en los Mundiales

1982: 13° Lugar (Fase de grupos)

1986: 22° Lugar (Fase de grupos)

2010: 28° Lugar (Fase de grupos)

2014: 14° Lugar (Octavos de final)

Fixture en este Mundial