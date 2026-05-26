Surcoreano Hwang dice que está en buen estado físico, pero no listo para jugar en el Mundial aún

Imagen de archivo del futbolista surcoreano Hwang In-beom celebrando un gol ante Baréin por la Copa Asia, en el estadio Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Qatar.

El centrocampista ​surcoreano Hwang In-beom afirma que no hay motivo para preocuparse por su estado físico de cara al Mundial, ‌aunque necesite mejorar su ritmo ‌de juego en los amistosos previos al torneo contra Trinidad y Tobago y El Salvador.

El jugador de 29 años, que ha disputado 71 partidos con su selección, fue convocado este mes para formar parte de la plantilla de 26 jugadores de Hong Myung-bo, a pesar de haber estado de baja ​desde marzo por una ⁠lesión en el tobillo.

"Puedo incorporarme al entrenamiento con el ‌resto de la plantilla de inmediato. No hay ⁠motivo de preocupación", declaró Hwang a ⁠la agencia de noticias Yonhap en la concentración del equipo en Utah. "Noto que mis movimientos son cada vez más fluidos con ⁠el paso de las semanas, pero aún tengo que ​recuperar mi ritmo de juego, y eso es ‌algo que tengo que hacer ‌jugando".

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Hwang, que juega en el Feyenoord holandés, es un enérgico ⁠centrocampista de área a área cuya habilidad para jugar con ambas piernas le ha convertido en una pieza fundamental de la selección surcoreana. Algunos expertos creen que su ausencia ​por lesión ‌fue en parte responsable de la derrota por 4-0 ante Costa de Marfil y por 1-0 ante Austria en los amistosos de este año.

"No creo que jugáramos mal solo porque yo no estuviera", dijo Hwang. "Tenemos jugadores ⁠que siempre pueden sustituir a los que no están disponibles. Esos partidos habrían sido difíciles incluso si yo hubiera estado allí".

Hwang fue titular en todos los partidos disputados en Qatar hace cuatro años, cuando Corea del Sur dio la sorpresa al eliminar a Portugal y alcanzar los octavos de final, antes de caer ante la ‌pentacampeona Brasil. En el torneo de este año, ampliado a 48 equipos, los "Guerreros Taegeuk" se enfrentarán a los coanfitriones México, Sudáfrica y la República Checa en la primera ronda.

"Si logramos unirnos como lo hicimos la última vez, creo que podemos dar alegría ‌a muchísima gente en casa", afirmó Hwang. "Tenemos muchos jugadores con talento. Y para sacar el máximo partido a nuestras habilidades, tenemos que anteponer ‌el equipo y ⁠hacer sacrificios".

Corea del Sur se enfrentará a Trinidad y Tobago el sábado y a El Salvador ​cuatro días después, ambos partidos en Utah, antes de debutar en el Mundial contra la República Checa en Guadalajara el 11 de junio.

Con información de Reuters