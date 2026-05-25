Xi destaca lazos "indestructibles" con Pakistán y elogia sus esfuerzos por la paz en Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, visita China.

Por Liz Lee y ​Ethan Wang

PEKÍN, 25 mayo (Reuters) - El presidente Xi Jinping elogió el lunes la amistad "indestructible" de China con Pakistán durante su encuentro con el ‌primer ministro Shehbaz Sharif en ‌Pekín, con el objetivo de profundizar su asociación "a todo evento".

Xi dio la bienvenida al líder pakistaní como un "viejo amigo" en el Gran Salón del Pueblo de Pekín y dijo que ambos países se habían "comprendido, confiado y apoyado mutuamente" durante décadas.

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Pakistán forma parte de un grupo exclusivo de países a los que China considera "socios estratégicos a todo evento", con una ​estrecha cooperación en materia ⁠económica, comercial y de seguridad.

Sin embargo, los ataques de militantes islamistas ‌contra ciudadanos y proyectos chinos en el suroeste de ⁠Pakistán, donde China tiene grandes inversiones en ⁠infraestructuras, han irritado a Pekín, mientras que el acercamiento de Islamabad a Washington ha complicado la relación.

"Por mucho que cambie la situación internacional, China siempre ⁠da prioridad al desarrollo de las relaciones entre China y ​Pakistán en su diplomacia de vecindad", afirmó Xi.

China hizo ‌un llamamiento a mejorar la cooperación ‌con Pakistán en materia de agricultura, industria, inteligencia artificial y formación ⁠de talento, informó la cadena estatal china CCTV.

Pekín estaba dispuesto a colaborar con Islamabad para construir una comunidad China-Pakistán más unida con un futuro compartido, informó CCTV, añadiendo que el líder chino hizo hincapié en ​mantener intercambios ‌de alto nivel y reforzar la comunicación estratégica.

Sharif, por su parte, calificó a China y Pakistán de dos países "hermanos de hierro" con una relación "sin igual".

EL "PAPEL CONSTRUCTIVO" DE PAKISTÁN

Sharif estuvo acompañado por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien estuvo recientemente ⁠en Teherán para reunirse con los líderes iraníes.

Tras un frágil alto el fuego en el conflicto con Irán, alcanzado en abril, Pakistán acogió conversaciones de mediación entre Washington y Teherán, transmitiendo propuestas y misivas entre ambas partes.

Tras varias semanas de esfuerzos diplomáticos por parte de Islamabad, Washington ha informado de avances en las negociaciones con Teherán.

"Sé que acaba de regresar de Irán y ‌que ha realizado esfuerzos positivos en pro de la paz actual. Seguimos valorando el papel constructivo desempeñado por Pakistán", afirmó Xi.

Ambos países deberían llevar a cabo una cooperación en materia de seguridad de mayor nivel y más amplia para contribuir a la paz y la estabilidad regionales, dijo Xi según ‌lo citó CCTV, sin hacer referencia a ningún conflicto específico.

Para Pakistán, involucrar a China en sus esfuerzos de mediación es importante, dados los estrechos vínculos entre Pekín ‌y Teherán.

China y ⁠Pakistán lanzaron una iniciativa en marzo, cuando sus ministros de Asuntos Exteriores se reunieron en Pekín, en la que ​pedían conversaciones de paz y el restablecimiento de la navegación normal en el estrecho de Ormuz.

Con información de Reuters