"Busca desestabilizar": la CGT Formosa repudió el proyecto de intervención federal de Paoltroni

La Confederación General del Trabajo (CGT), Delegación Regional Formosa, emitió un duro comunicado en el que manifestó su “enérgico repudio” al proyecto de intervención federal de la provincia presentado en el Senado de la Nación días atrás a través del legislador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni.

El documento, difundido por la conducción gremial, cuestiona tanto los fundamentos jurídicos como el trasfondo político de la iniciativa y advierte sobre un supuesto intento de avanzar contra la autonomía institucional de la provincia. Según la CGT, el planteo representa un ataque al sistema republicano y a la división de poderes, pilares establecidos en la Constitución Nacional.

Defensa de la autonomía provincial y de Gildo Insfrán

Uno de los ejes centrales del comunicado es la defensa explícita del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a quien la organización sindical atribuye un mandato legítimo surgido del voto popular. En ese sentido, el texto remarca que la provincia cuenta con autonomía constitucional y que cualquier discusión institucional debe enmarcarse dentro de su propio sistema legal.

La CGT sostiene además que la intervención federal es una herramienta “de excepción” que no tendría sustento en este caso, y acusa al proyecto de basarse en “argumentos falaces” y “relatos engañosos”. El comunicado también amplía su mirada hacia el contexto político nacional, con críticas directas al senador Paoltroni y al espacio libertario. La central obrera cuestiona la falta de resultados electorales del legislador y sostiene que su iniciativa no responde a un proyecto de gestión, sino a una estrategia política de poder.

En otro tramo del texto, la CGT apunta contra el gobierno nacional de Javier Milei, mencionando normativas vinculadas a emergencia en discapacidad, salud pediátrica y financiamiento universitario, entre otras.“Lo gracioso es que al dirigirse a sus pares, le solicitó responsabilidad, compromiso moral y les exigió cumplir las leyes y la Constitución Nacional, nada más paranoico, ya que su jefe político el presidente Javier Milei, es el principal incumplidor de las leyes aprobadas por el Congreso”, establece el comunicado.

Debate político y tensión institucional

El comunicado también menciona la participación de referentes opositores en el debate legislativo, a quienes cuestiona por su rol en el escenario político provincial. Desde la organización sindical se insiste en que el proyecto de intervención no refleja la voluntad mayoritaria de la población formoseña y que busca “desestabilizar” una administración elegida por el voto popular.

“Lo real es que no tienen la capacidad de construir un proyecto político superador que compita con el peronismo y con el Modelo Formoseño. Carecen de empatía suficiente con la gente, por tal motivo, pretenden utilizar una herramienta dirigida a un solo objetivo: llegar al poder de una manera caprichosa, sin propuesta de gestión o de Gobierno”, aseguraron.

Hacia el final del documento, la CGT Formosa llama a la ciudadanía a “defender la autonomía provincial” y las instituciones locales frente a lo que considera intentos de injerencia externa. De esta manera, el texto apela a valores como la soberanía política, la justicia social y la independencia económica, en línea con su posicionamiento histórico dentro del movimiento sindical. Asimismo, cita el artículo 1 de la Constitución de Formosa para reforzar la idea de autonomía dentro del sistema federal argentino.

La organización concluye con un mensaje político claro: rechazar la intervención federal, sostener el mandato del gobernador y evitar lo que considera intentos de “avasallamiento institucional”.