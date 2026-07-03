Con entrada libre y gratuita: vuelve la Feria Migrante a Parque Centenario este fin de semana.

Este fin de semana llega una nueva edición de la Feria Migrante a Parque Centenario. Con entrada libre y gratuita, este sábado 4 y domingo 5 de julio los vecinos de la ciudad van a poder disfrutar de un plan cultural y gastronómico que busca celebrar la identidad venezolana.

De 11 a 20 h quienes se acerquen van a poder disfrutar de stands con tequeños, arepas, pan de jamón, pan piñita, pan andino, cachapas, golfeados, patacón, licuados frutales, postres clásicos como tres leches o torta de piña y opciones dulces sin gluten ni azúcar.

Este fin de semana tendrá lugar la Feria Migrante en Parque Centenario.

La Feria Migrante busca llevar a los diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires la interculturalidad, la inclusión y la diversidad. De esta manera, familias y amigos, sean o no venezolanos, van a poder disfrutar de un plan diferente y conocer de cerca una de las identidades más fuertes de Latinoamérica.

Qué más se puede hacer este fin de semana en la Ciudad

Además de la Feria Migrante, este fin de semana en la Ciudad tendrá lugar BA Market en Colegiales. También con entrada libre y gratuita, invita a los vecinos a acercarse a la Plaza Juan José Pazo, donde habrán diferentes stands de emprendimientos nacionales.

BA Market se trata de un mercado itinerante que reúne productores y marcas de alimentos naturales, orgánicos y gourmet. Al ser itinerante, cada edición transcurre en un barrio diferente de la Ciudad, de manera que los vecinos pueden pasear ya sea cerca de su hogar o conocer nuevos puntos porteños.

Además de ser una actividad con entrada libre y gratuita, las degustaciones no tienen costo y los productos tienen precios promocionales. La idea es conocer a nuevas marcas y comer rico al aire libre, sin gastar de más en tiempos donde cada peso vale.

Por otro lado, quienes busquen un plan más cultural y no tanto gastronómico, en la Usina del Arte tiene lugar "Entre el Sonido y el Tiempo", una visita guiada que combina historia, arquitectura y percepción sensorial. A lo largo del recorrido, los visitantes conocerán los espacios más emblemáticos del edificio, que todavía conservan huellas de su pasado industrial. La experiencia invita a detenerse no solo en lo visual, sino también en lo que se escucha y se siente, como los ecos, las resonancias y la memoria sonora de cada una de las salas.