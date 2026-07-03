Ver Argentina vs. Cabo Verde en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Argentina enfrenta a Cabo Verde.

La Selección Argentina enfrenta este miércoles a las 19 (horario argentino) a Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026. El primer partido eliminatorio para el conjunto de Lionel Scaloni, que viene de conseguir puntaje perfecto en la fase de grupos, con victorias ante Argelia por 3 a 0, ante Austria por 2 a 0 y frente a Jordania por 3 a 1, con seis goles en total en estos cotejos de Lionel Messi, que consiguió alcanzar las 19 anotaciones entre sus seis participaciones en copas del mundo.

Del otro lado estará Cabo Verde, equipo que consiguió superar de manera sorpresiva la primera fase tras quedar segunda en su grupo, con dos empates históricos ante España en su debut por 0 a 0 y frente a Uruguay por 2 a 2. Y con un empate sin goles frente a Arabia Saudita le bastó para pasar de ronda, dejando atrás a una selección grande como la "Celeste", que quedó con dos unidades al igual que los saudíes.

Por dónde ver Argentina contra Cabo Verde

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por DSports, Flow, Paramount +, Disney +, Telefe, TV Pública y TyC Sports.

Las dudas de Scaloni de cara al encuentro

La principal incógnita pasa por Cristian Romero. El defensor dejó atrás la molestia en la rodilla que lo marginó del último encuentro y volvió a entrenarse a la par del grupo. Si responde bien en los trabajos previos al partido, recuperará su lugar en la zaga central. En caso contrario, Nicolás Otamendi continuará entre los titulares. Otra de las disputas se encuentra en el lateral izquierdo. Facundo Medina cumplió con buenas actuaciones frente a Argelia y Austria, pero el regreso de Nicolás Tagliafico, ya recuperado físicamente, reabrió la competencia por ese puesto.

Argentina busca seguir avanzando.

En la mitad de la cancha no habría cambios y Scaloni mantendría el trío integrado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La última duda aparece en el ataque: con Lionel Messi nuevamente como titular, Lautaro Martínez corre con ventaja sobre Julián Álvarez para acompañar al capitán. De este modo, el equipo saldría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.