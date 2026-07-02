Federación de Sudáfrica mantendrá conversaciones con DT Broos sobre su futuro tras el Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Sudáfrica contra Canadá

​El presidente de la Federación Sudafricana de Fútbol, Danny ‌Jordaan, no ‌se pronunció sobre el futuro del entrenador Hugo Broos cuando la selección aterrizó en Johannesburgo el jueves tras su eliminación del Mundial.

Broos, ​de 74 ⁠años, había declarado inicialmente ‌que se retiraría del ⁠banquillo tras el ⁠Mundial, pero ha dado marcha atrás tras llevar al equipo ⁠a la fase eliminatoria ​por primera vez.

Su ‌contrato expira a ‌finales de este mes, tras ⁠cinco años al frente del conjunto africano, pero parece que tanto la ​SAFA como ‌Broos están dispuestos a negociar su continuidad.

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"Vamos a evaluar nuestro rendimiento en el torneo, lo ⁠discutiremos e informaremos sobre la siguiente fase del fútbol sudafricano; esperamos poder continuar con esta tendencia al alza", dijo Jordaan.

"Tenemos que hablar con Hugo Broos, ‌y les informaremos tras esa conversación (sobre el camino a seguir). Se trata de una conversación confidencial, privada".

Sudáfrica volverá a ‌jugar en septiembre, cuando comience su campaña de clasificación para la ‌Copa ⁠Africana de Naciones de 2027, que será coorganizada ​por Kenia, Uganda y Tanzania en junio/julio.

(Reporting by Nick Said; Editing by Ken Ferris)