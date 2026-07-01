Ni buscar ni comparar: la nueva Inteligencia Artificial de Google ahora hace las compras por vos

El proceso de compra en línea siempre tuvo el mismo problema: demasiadas pestañas, demasiado scroll y muy poca claridad para comparar opciones. Ahora es posible usar las funciones de Shopping directamente en la aplicación de Gemini, lo que permite pasar de la lluvia de ideas a la búsqueda de productos directamente en el chat. El cambio parece pequeño, pero reorganiza por completo el flujo de búsqueda: en lugar de buscar, filtrar y comparar en tres sitios distintos, todo ocurre en una sola conversación.

Cómo funciona la búsqueda conversacional de productos

El mecanismo es tan simple como hablar. Simplemente describís lo que buscás en la aplicación de Gemini, lo explicás como si se lo contaras a un amigo, y obtenés una respuesta completa con datos precisos y fiables que te ayudan a decidir qué comprar.

La forma en que Gemini responde se adapta al tipo de consulta:

Si buscás inspiración visual —como regalos para alguien que le gusta cocinar, dentro de un presupuesto—, la respuesta llega en carrusel de imágenes con productos y precios .

. Si estás decidiendo entre varias opciones similares —dos modelos de mochila, por ejemplo—, Gemini genera una tabla comparativa con las características clave de cada uno para verlos en paralelo.

La base de datos detrás de la función

El motor que hace funcionar todo esto es el Gráfico de Compras de Google. Estas nuevas funciones de compra en la aplicación de Gemini funcionan gracias al Gráfico de Compras, que incluye más de 50.000 millones de listados de productos, de los cuales 2.000 millones se actualizan cada hora. Eso significa que los precios y la disponibilidad de inventario que muestra Gemini son datos en tiempo real, no información estática.

La función ya está disponible en la app de Gemini para iOS y Android. Cualquier pregunta relacionada con una compra activa automáticamente el modo shopping, sin necesidad de configuración previa.