Rescatan a un niño de un edificio derrumbado, a seis días de los sismos en Venezuela

Un equipo jordano rescata a un niño en Caracas seis días después de los terremotos

Los equipos de emergencia jordanos en Venezuela, azotada por dos devastadores ‌terremotos la semana ‌pasada, rescataron a un niño la madrugada del martes, el único superviviente reportado en el sexto día de las labores de rescate, según las autoridades venezolanas.

Klieber Morán fue rescatado del edificio Los Corales Garden 1 en ​el estado de ⁠La Guaira por rescatistas jordanos después ‌de pasar seis días atrapado bajo ⁠los escombros, dijo la ⁠presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un mensaje a través de Telegram.

Venezuela fue sacudida el ⁠miércoles pasado por dos sismos de ​magnitud 7,2 y 7,5 con ‌menos de un minuto de ‌diferencia, que derrumbaron edificios y dejaron a ⁠miles de personas atrapadas bajo los escombros, informaron autoridades y equipos de rescate.

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Morán, a quien Rodríguez describió como de 3 ​años —pero el ‌presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como de 2 años—, fue trasladado para recibir atención médica, según el comunicado.

"Tenemos que mantener la esperanza de ⁠seguir consiguiendo personas con vida bajo los escombros", dijo el diputado Rodríguez.

"En la madrugada de hoy un niño de dos años fue rescatado y se encuentra en este momento siendo atendido en un centro de salud en la ciudad ‌de Caracas", agregó en un mensaje divulgado en la televisora estatal.

Un cargamento de UNICEF con 47 toneladas métricas de suministros humanitarios llegó a Venezuela el martes, informó el portavoz de ‌la ONU, Stephane Dujarric, quien añadió que el equipo ayudará a apoyar a los niños y las ‌familias necesitadas.

El ⁠envío incluye botiquines de emergencia para atención médica urgente, con suministros ​para partos seguros, cuidado del recién nacido, prevención y tratamiento de enfermedades, añadió Dujarric.

Con información de Reuters