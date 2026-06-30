La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes el intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento y confirmó que los hijos de personas que se encuentran en el país, incluso si sus padres están de manera irregular o temporal, siguen estando protegidos por la Constitución. La decisión representa un fuerte revés para una de las principales medidas migratorias impulsadas por el mandatario durante su segundo mandato.

En una decisión dividida, el máximo tribunal resolvió por seis votos contra tres declarar inconstitucional el decreto firmado por Trump, que buscaba impedir que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres sin residencia legal obtuvieran automáticamente la ciudadanía.

La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente de la Corte, John Roberts, quien sostuvo que la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda establece que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, salvo excepciones muy limitadas."La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a 'toda persona nacida libre en esta tierra'. Hoy seguimos cumpliendo esa promesa", escribió Roberts al fundamentar la decisión, con una cita a los debates del Congreso que precedieron a la aprobación de la enmienda tras la Guerra Civil, informó Associated Press.

El juez Brett Kavanaugh coincidió con el resultado final, aunque sostuvo una argumentación diferente. Según señaló, una ley federal vigente ya reconoce de manera amplia el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

La disidencia de Clarence Thomas

En minoría quedaron los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas, quienes consideraron que el decreto presidencial debía ser validado. Thomas firmó un extenso voto en disidencia de 91 páginas, en el que cuestionó con dureza la decisión de la mayoría. "El Tribunal tomó hoy la medida extraordinaria de declarar inconstitucional en sí misma la orden presidencial que excluye de la ciudadanía a los hijos de visitantes extranjeros temporales y de extranjeros en situación irregular", escribió el magistrado. Además, sostuvo que la Decimocuarta Enmienda fue concebida para garantizar la igualdad de derechos de los esclavos liberados tras la Guerra Civil y no para respaldar políticas migratorias como las actuales.

El decreto había sido firmado por Trump el mismo día en que comenzó su segundo mandato presidencial y formaba parte del endurecimiento de su política migratoria. Sin embargo, la medida nunca llegó a entrar en vigor, ya que había sido suspendida por distintos tribunales federales mientras avanzaba la disputa judicial. Tras conocerse el fallo, Trump calificó la decisión como "demasiado mala" para Estados Unidos y sostuvo que el Congreso podría resolver el tema mediante una ley. "El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, que resulta costosa e injusta para nuestro país. Contarán con mi apoyo total y absoluto", agregó en el mensaje que publicó en la red social Truth.