Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp antes de que te lo saquen

Los nombres de usuario podrán reservarse desde esta semana.

WhatsApp comenzó a habilitar la reserva de nombres de usuario, una nueva función que busca reforzar la privacidad de las conversaciones al permitir que los usuarios contacten a otras personas sin necesidad de compartir su número de teléfono. La herramienta empieza a implementarse de forma gradual y estará disponible para todos durante los próximos meses.

La compañía explicó que los nombres de usuario podrán reservarse desde esta semana para que los más de 3.000 millones de usuarios de la plataforma tengan la oportunidad de elegir el identificador que prefieran antes del lanzamiento global de la función. Una vez activada, quienes inicien una conversación con un usuario que tenga configurado un nombre de usuario ya no verán su número de teléfono.

Cómo funcionan los nombres de usuario en WhatsApp

Hasta ahora, compartir el número era un requisito para comenzar a chatear en WhatsApp, algo que muchas personas preferían evitar, especialmente al conocer a alguien nuevo o al ingresar a grupos con personas desconocidas, como los de actividades deportivas, colegios o eventos.

Con esta actualización, cada usuario podrá elegir un nombre de usuario único para que otras personas lo encuentren sin necesidad de conocer su número. Además, WhatsApp incorporó un generador de nombres de usuario pensado para quienes necesiten ayuda a la hora de crear uno disponible.

La empresa también contempló el caso de creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones que ya cuentan con una identidad consolidada en otras plataformas. Para ellos, será posible reclamar el mismo nombre de usuario que utilizan en Instagram o Facebook, con el objetivo de mantener una presencia consistente en los distintos servicios de Meta.

Más privacidad y cómo reservar un nombre de usuario

Uno de los puntos centrales de esta novedad es el enfoque en la privacidad. WhatsApp aclaró que no existirá un directorio público de nombres de usuario ni sugerencias para encontrar personas. Quien quiera iniciar una conversación deberá conocer el nombre de usuario exacto del destinatario.

Uno de los puntos centrales de esta novedad es el enfoque en la privacidad.

Además, la aplicación ofrecerá una clave opcional asociada al nombre de usuario. Si el usuario decide activarla, quienes quieran enviarle un mensaje por primera vez también deberán conocer esa clave, agregando una capa adicional de protección frente a contactos no deseados.

La reserva del nombre de usuario ya puede realizarse desde la versión más reciente de WhatsApp. Para hacerlo, solo hay que ingresar en Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario. La disponibilidad de la función llegará de manera escalonada y la aplicación notificará a cada usuario cuando esté habilitada en su país.