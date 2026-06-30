La Fiscalía de Estado de Formosa destacó el fallo que ratifica la multa a Paoltroni y defendió la política ambiental

Tras conocerse la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que confirmó la condena contra el senador nacional Francisco Paoltroni por desmontes ilegales y ratificó la multa superior a los 101 millones de pesos, desde la fiscal de Estado de Formosa se celebró que provincia cuente con un sólido marco jurídico para la protección del ambiente y de los recursos naturales.

"Formosa cuenta con legislaciones muy importantes desde el punto de vista ambiental consagradas en nuestra Constitución provincial; además de que son leyes preexistentes", indicó la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, quien recordó que el tribunal rechazó todos los planteos formulados por la defensa del legislador de La Libertad Avanza.

Asimismo, confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia, por lo que Paoltroni deberá afrontar el pago de la multa, además de la actualización correspondiente, intereses y costas judiciales. Esta cifra asciende a más de cien millones de pesos, dinero calculado a partir del daño que Paoltroni causó al medioambiente entre el 2017 y 2018.

La protección ambiental como política de Estado

La fiscal de Estado sostuvo que la condena reviste especial importancia por las consecuencias que generan los desmontes ilegales sobre los ecosistemas y destacó que la preservación del ambiente constituye una política pública permanente de la Provincia.

"La condena al senador por la minoría no es un hecho menor, porque el daño que se causa con todo este tipo de procedimiento a la naturaleza, al suelo y al medio ambiente es terrible realmente", expresó. Asimismo, enfatizó: "Formosa defendió siempre sus recursos naturales mediante la protección de leyes, porque esto forma parte de la política pública del Estado provincial".

La única vía judicial pendiente y el cumplimiento del fallo

Consultada sobre los pasos que podrían seguir en la causa, Zabala explicó que la única alternativa para la defensa sería intentar acceder a un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia. "La única instancia posible sería si la Cámara le abre la vía de un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia, pero es muy difícil que eso suceda aunque tampoco se descarta", señaló. No obstante, aclaró que, de concretarse esa posibilidad, se irá "nuevamente porque esto está claro ya en las dos instancias".

Por último, la fiscal de Estado consideró que, frente al pronunciamiento judicial, el senador debería acatar la resolución. "Lo que debería hacer es pagar la multa, más todavía tratándose de un senador de la Nación, por lo que creo que lo más atinado es avenirse a estar a derecho y pagar lo que corresponde, cumpliendo así con la manda judicial", concluyó.