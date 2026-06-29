A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026: fecha, horario y TV en vivo

La Selección argentina.

La Selección Argentina ya tiene todo listo para afrontar el primer partido de eliminación directa del Mundial 2026. Luego de terminar como líder del Grupo J con puntaje ideal, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del certamen, en busca de un lugar en los octavos de final.

El encuentro genera una enorme expectativa entre los hinchas argentinos, no solo por tratarse del inicio de la fase decisiva del torneo, sino también por el gran momento futbolístico del campeón del mundo. Con Lionel Messi como una de las figuras del campeonato a sus 39 años, la Albiceleste buscará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato.

A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

El partido entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, tendrá lugar el viernes 3 de julio a las 19 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

La ciudad estadounidense, con una fuerte presencia de la comunidad latina y argentina, promete un estadio colmado para acompañar al seleccionado nacional en un compromiso que, en los papeles, lo encuentra como favorito.

Argentina llega a esta instancia tras una fase de grupos impecable. El equipo de Scaloni ganó los tres partidos que disputó: derrotó 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, resultados que le permitieron terminar primero del Grupo J con puntaje ideal y ratificar su candidatura al título.

Qué canal transmite Argentina vs. Cabo Verde en vivo

El partido podrá verse en vivo por televisión y plataformas de streaming a través de las siguientes señales:

Telefe.

TyC Sports.

TV Pública.

DSports.

Flow (canal 109).

ESPN, disponible a través de Disney+ Premium.

Paramount+.

En todos los casos será necesario contar con la suscripción correspondiente o ser cliente del servicio contratado para acceder a la transmisión.

Cómo llega Cabo Verde y el cuadro de los 16avos del Mundial

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo. El seleccionado africano, que participa por primera vez en un Mundial junto con Jordania, Uzbekistán y Curazao, logró avanzar desde un grupo muy exigente integrado por España, Uruguay y Arabia Saudita.

Su clasificación tuvo una particularidad: es el único equipo que alcanzó los 16avos de final sin haber ganado un solo partido. Los tres empates obtenidos en la fase de grupos le alcanzaron para meterse entre los mejores 32 del torneo y convertirse en una de las revelaciones del campeonato.

Más allá de ese mérito, el presente futbolístico favorece ampliamente a la Argentina. La solidez colectiva, el funcionamiento aceitado del equipo y el nivel que mostró Messi en los primeros encuentros alimentan la ilusión de un país que sueña con volver a levantar la Copa del Mundo.

La Selección argentina.

Todos los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026