Fue una tendencia dosmilera y vuelve este invierno 2026: el accesorio que reúne estilo y abrigo esta temporada (Foto: Pinterest)

Este invierno 2026, entre las tendencias invernales, se suma un accesorio clave de los años 2000: las bufandas finitas. Se trata de un ítem que le aporta estilo a cualquier outfit sin ceder comodidad ni perder abrigo.

Por qué las bufandas finitas son tendencia este invierno 2026

Hechas de diferentes materiales, con estructura delgada, las bufandas finitas son el gran ítem para tener en el placard durante la temporada invernal, ya que logran elevar cualquier look sin mucho esfuerzo.

Se trata de uno de los grandes símbolos del Y2K, que fue utilizado por grandes estrellas como Jennifer Aniston, Sienna Miller y las gemelas Olsen. Su forma de llevarla es muy simple: con una sola vuelta al cuello de manera suelta y relajada. Ya sea sobre un blazer oversized, un abrigo largo o un suéter, este accesorio sirve para transformar cualquier look.

Las bufandas pueden ser la estrella del look o un complemento que lo vuelva único (Foto: Pinterest)

Durante la temporada invierno 2026, los colores más elegidos, además de los clásicos tonos neutros como negro, gris, beige, se posicionan en tendencia las bufandas color chocolate, el rojo intenso, azul profundo e incluso algunos estampados discretos o géneros entramados.

Bufandas alargadas: cómo usarlas en diferentes looks este invierno 2026

Lo cierto es que las bufandas largas pueden incluirse en cualquier look, desde los más relajados hasta los más elegantes. Muchas veces, es clave usarlas como el punto focal del outfit. Algunas ideas para llevarlas con mucho estilo son:

Look casual

Jeans rectos o wide leg.

Camiseta blanca o de un color neutro.

Zapatillas blancas o botas bajas.

Bufanda en un color vibrante para darle protagonismo al conjunto.

Look elegante

Abrigo largo en negro, camel o gris.

Pantalón de vestir o falda midi.

Botines de cuero.

Si la bufanda tiene estampados, procura que el resto del outfit sea de colores lisos.

(Foto: Pinterest)

Look de otoño/invierno

Suéter de punto grueso.

Pantalón de lana o denim oscuro.

Botas altas.

Llevá la bufanda envuelta una o dos veces alrededor del cuello para un efecto cálido y sofisticado.

Look de capas