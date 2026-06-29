Por qué Neymar no juega de titular en Brasil vs. Japón en el Mundial 2026: los motivos

Neymar.

La Selección de Brasil afronta uno de sus compromisos más exigentes en el Mundial 2026. La Canarinha se mide con Japón por los 16avos de final en un duelo decisivo para seguir en carrera hacia el título, aunque lo hará sin una de sus máximas figuras desde el inicio del partido: Neymar.

La ausencia del delantero del Santos en la formación titular generó una fuerte repercusión entre los fanáticos y en la prensa brasileña. Sin embargo, la decisión del entrenador Carlo Ancelotti responde a un plan cuidadosamente diseñado para administrar la recuperación física del futbolista, que todavía no logró ponerse al ciento por ciento.

Por qué Neymar no es titular en Brasil ante Japón por el Mundial 2026

Según informaron distintos medios brasileños, Ancelotti optó por dejar a Neymar en el banco de suplentes para el encuentro frente a Japón. Si bien el delantero evolucionó favorablemente de la lesión que lo marginó durante buena parte de la preparación del Mundial, el cuerpo técnico considera que todavía no está en condiciones de disputar un partido completo con la intensidad que exige una instancia eliminatoria.

Por ese motivo, el exjugador del Barcelona y del PSG comenzará el encuentro entre los relevos y podría ingresar durante el segundo tiempo si el desarrollo del partido lo requiere. Hasta el momento, Neymar apenas disputó 15 minutos en la Copa del Mundo. Su única participación fue durante la victoria 3-0 frente a Escocia en la fase de grupos, cuando ingresó en el complemento para sumar ritmo de competencia. La decisión de Ancelotti busca evitar una recaída y dosificar las cargas físicas de uno de los futbolistas más determinantes del plantel brasileño.

Cómo forma Brasil ante Japón

Además de Neymar, Brasil también presenta otra baja importante. El extremo Raphinha continúa recuperándose de una lesión muscular y tampoco fue convocado para este compromiso, por lo que Ancelotti debió reconfigurar el ataque de la Verdeamarela.

La formación de Brasil es la siguiente: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior; y Matheus Cunha.

Con varias figuras disponibles y otras administradas físicamente, el conjunto brasileño intentará superar a una selección japonesa que volvió a demostrar su crecimiento en los últimos años y que llega con el objetivo de dar otro golpe en una Copa del Mundo.

Selección de Brasil.

¿Puede jugar Neymar durante el partido?

A pesar de que no será titular, todo indica que Neymar estará disponible para ingresar en el segundo tiempo si las circunstancias lo permiten. El cuerpo técnico pretende que el atacante continúe sumando minutos de manera progresiva para llegar en mejores condiciones a una eventual clasificación a los octavos de final y al resto de las instancias decisivas del torneo.