Entrenamiento de Bélgica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los últimos representantes de la "generación dorada" de Bélgica se juegan una última oportunidad de alcanzar la gloria ‌en el Mundial, tras haber ‌superado una fase de grupos con resultados dispares, cuando enfrenten en dieciseisavos de final el miércoles en Seattle a una selección de Senegal que también ha tenido una campaña llena de altibajos.

Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Eden Hazard y Dries Mertens ya no forman parte de la selección belga, pero sí siguen otros jugadores ​del equipo que quedó ⁠tercero en el Mundial de 2018.

Esto significa que la plantilla ‌cuenta con experiencia, liderada por el portero Thibaut ⁠Courtois, el centrocampista Kevin De Bruyne ⁠y el delantero Romelu Lukaku, pero es ahora o nunca si quieren lograr lo que muchos creían posible: levantar el trofeo del Mundial.

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Bélgica ⁠sumó cinco puntos en el Grupo G y terminó primera ​por delante de Egipto por diferencia de goles, ‌pero solo se despertó en ‌su último partido, una victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda.

Esperan mantener ⁠ese buen estado de forma en la fase eliminatoria, tras haber sido el equipo con más tiros a puerta en la fase de grupos, con 73.

Será una ocasión especial para el centrocampista ​nacido en ‌Senegal Amadou Onana.

"Antes del sorteo de la fase de grupos dije: 'Por favor, que no nos toque jugar frente a Senegal'. Preferiría perder contra Francia", dijo antes del torneo. "(Pero) jugar ante Senegal me haría sentir realmente especial".

"Lo crean ⁠o no, Senegal nunca me convocó (para jugar con la selección). Siempre me siento delante del televisor cuando Senegal tiene un partido y tengo muchos amigos y antiguos compañeros que juegan con ellos".

Onana fue titular en el empate de la fase de grupos frente a Egipto y salió desde el banquillo en la victoria sobre Nueva Zelanda, y será ‌uno de los candidatos a jugar contra su país natal.

Senegal perdió sus dos primeros partidos del Grupo I ante Francia y Noruega, pero una contundente victoria por 5-0 sobre Irak le permitió pasar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

"Aunque marcamos cinco goles, ‌todavía hay aspectos que mejorar", dijo el seleccionador Pape Thiaw.

Su gran decisión será si vuelve a incluir al experimentado defensa Kalidou Koulibaly en ‌el once inicial, ⁠después de que unos errores muy bullados en los dos primeros partidos de la fase de grupos le ​costaran la titularidad. Thiaw sabe que necesitará la experiencia de Koulibaly, pero la pregunta es si aún puede confiar en el jugador de 35 años.

Con información de Reuters