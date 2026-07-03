Camila Mayan reveló el mal momento que vivió durante su convivencia con Alexis Mac Allister en Brighton.

Durante una transmisión en vivo de Patria y Familia (Luzu TV), el equipo reavivó el pasado de Camila Mayan al aire mostrando fotos de su etapa en Brighton. Al ver las imágenes, la influencer reveló los difíciles momentos que atravesó durante su convivencia con el futbolista Alexis Mac Allister.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister se mudaron a Inglaterra cuando él jugaba en el Brighton & Hove Albion. Estuvieron juntos por 5 años hasta que se separaron a finales de 2022. En ese sentido, Lucas Spadafora comentó al aire que notaba una gran diferencia entre esa Camila y la que hoy los acompaña.

Rápidamente la influencer respondió: “Me consumía tanto la vida, tenía dos pelos. El otro día hablé con una amiga y me dijo: ‘Vos no sé si te diste cuenta, pero en un momento estabas pelada. Yo te miraba cuando venías y pensaba que era raro que tenías tres pelos”.

La revelación de Camila Mayan

Camila Mayan y el jugador de fútbol Alexis Mac Allister convivieron durante su noviazgo en Inglaterra. Sin embargo, Cami compartió que no fue una etapa fácil. Reveló que se sentía muy sola y que fue un proceso muy duro para ella. Luego, comenzó a grabar vlogs sobre su vida en Inglaterra y así logró adentrarse en el mundo digital.

Se separaron en diciembre de 2022, pocos días después de que la Selección Argentina fuera campeona en el Mundial de Qatar. Tras la ruptura, Cami Mayan dejó Inglaterra y se mudó de regreso a Buenos Aires, Argentina, mientras que el futbolista permaneció en el Reino Unido y posteriormente se mudó a Liverpool al cambiar de club.

En ese sentido, explicó: “Yo siempre tuve muy buen pelo, tengo que decirlo. Pero me consumía tanto la vida que tenía dos pelos. Yo siempre que podía me metía como en lo social. Y dije ‘bueno, tengo que encontrar qué puedo hacer desde acá, algo como para ese lado. Y dije: bueno, arrancaré con mis videítos de YouTube’. Y ahí arranqué con mucho miedo”.