Qué pasó entre Cami Mayan y la madre de Alexis Mac Allister

La madre del futbolista cuestionó públicamente el reclamo económico presentado por la expareja de su hijo.

La relación entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister sigue generando repercusiones, incluso varios años después de la separación. En las últimas semanas, una nueva polémica volvió a poner el foco sobre el vínculo entre la influencer y la familia del campeón del mundo, especialmente tras una referencia pública que reavivó viejas tensiones.

El comentario de Cami Mayan que volvió a generar polémica

El nombre de Cami Mayan volvió a convertirse en tendencia luego de participar en un videoclip humorístico inspirado en las famosas sesiones musicales de Bizarrap junto a Shakira. Durante la parodia, la influencer aprovechó para hacer referencia a distintos episodios relacionados con su mediática ruptura con Alexis Mac Allister.

Entre las frases que más repercusión tuvieron apareció una mención directa al conflicto con la familia del futbolista. “Me dejaron de enemiga a la suegra, la prensa en la puerta y la Dyson en venta. Pero Brighton ya no existe, se acabó la aventura; elijo antes mi pollera de bolsa de basura”, expresó durante la interpretación.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales y generó reacciones divididas entre los usuarios. Mientras algunos celebraron el tono humorístico de la propuesta, otros consideraron que volvió a exponer una situación personal que ya había generado una fuerte controversia mediática.

El origen del conflicto entre Cami Mayan y la familia Mac Allister

Para entender el enfrentamiento es necesario remontarse a la separación de Cami Mayan y Alexis Mac Allister, una de las rupturas más comentadas del ambiente deportivo y del espectáculo argentino.

La influencer y el futbolista convivieron durante casi tres años en el Reino Unido mientras el mediocampista jugaba para el Brighton & Hove Albion de la Premier League. Tras el final de la relación, Mayan inició una demanda en la que solicitó una compensación económica millonaria.

El reclamo generó una fuerte reacción dentro del entorno familiar del campeón del mundo. La situación trascendió rápidamente y provocó que distintas figuras cercanas al jugador expresaran públicamente su desacuerdo con la medida judicial.

Qué dijo la madre de Alexis Mac Allister sobre la demanda

Cami Mayan volvió a quedar en el centro de la escena tras una referencia a su exsuegra en un videoclip viral

Una de las voces más críticas fue la de Silvina Riela, madre de Alexis Mac Allister, quien cuestionó abiertamente el pedido realizado por la influencer.

“Esto no es algo que nos dé alegría o que lo festejemos porque este resarcimiento nos parecía hasta ilógico”, sostuvo al referirse al reclamo económico presentado por la expareja de su hijo.

Además, agregó: “Acá no hay casamiento y una convivencia de dos años y pocos meses. Esto fue una manera de desprestigiarlo frente a la sociedad argentina. Nos pareció bastante degradante lo que hicieron con nuestro hijo”.

Las declaraciones tuvieron amplia repercusión y marcaron públicamente la distancia entre ambas partes, alimentando aún más la discusión que ya ocupaba titulares en distintos medios.

La crítica de la suegra de Cami Mayan que profundizó la tensión

Más allá de cuestionar la demanda, la madre del futbolista también apuntó contra el recorrido profesional de la influencer tras su regreso al país.

En ese contexto, aseguró que la exposición mediática obtenida por Cami Mayan estuvo vinculada a su relación con el jugador. “Ella encontró un lugar gracias a Alexis. Debiera haber una compensación económica para cuando la persona regresa al país y ella tuvo trabajo por ser la ex de mi hijo”, afirmó.

Estas declaraciones profundizaron el enfrentamiento y consolidaron una relación distante entre la influencer y la familia del futbolista.

Por qué volvió a hablarse de la relación entre Cami Mayan y su exsuegra

La reciente referencia incluida en el videoclip humorístico reabrió una historia que parecía haber quedado atrás. La frase sobre haber quedado “de enemiga a la suegra” fue interpretada por muchos seguidores como una alusión directa a las declaraciones de la madre de Alexis Mac Allister.

Aunque el conflicto judicial y mediático continúa siendo parte del pasado reciente de ambos, las menciones públicas mantienen vivo un enfrentamiento que sigue despertando interés entre quienes siguen de cerca la vida de Cami Mayan y Alexis Mac Allister.