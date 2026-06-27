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Llega una figura internacional al teatro porteño: la comedia inspirada en Don Quijote clave para ver el fin de semana

Este fin de semana llega al Teatro Empire de Buenos Aires "Un tal Quijote", una aclamada comedia española protagonizada por Marcel Tomàs que reversiona con humor y delirio el clásico cervantino. Las funciones se realizarán en únicas fechas el sábado 4 y domingo 5 de julio, con entradas disponibles a través de Alternativa Teatral.

27 de junio, 2026 | 12.06

Este fin de semana llega una obra de España a la ciudad de Buenos Aires que combina lo absurdo y las risas:Un tal Quijote", una comedia inspirada en los icónicos personajes de El Quijote de la Mancha. La producción está protagonizada por el multipremiado y reconocido Marcel Tomàs y estará en el Teatro Empire.

De qué se trata "Un tal Quijote": cuándo se podrá ver en CABA

Un tal Quijote  se presentará por única vez el próximo sábado 4 y domingo 5 de julio a las 20.30 h en el Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 1934, CABA). El espectáculo ofrece una historia de humor, juego teatral y una imaginación desbordante en una versión libre del universo cervantino. Esta versión de Quijote (Tomàs ) estará acompañada por Sancho, interpretado por Toni Escribano.

La sátira pacifista invita a defender los ideales, pero también se plantea como una celebración de la amistad, la libertad y el poder de soñar. La recomendación es dejarse cautivar por el delirio y el ingenio.  "Don Quijote aparece aquí como un idealista incómodo, un personaje que se niega a aceptar la realidad tal como viene dada y que insiste -aunque sea desde el fracaso o el ridículo- en defender sus sueños y sus valores. En tiempos atravesados por el individualismo y el desencanto, el personaje se vuelve profundamente político: alguien capaz de enfrentarse a los gigantes de su tiempo, aunque todos los demás vean solamente molinos", explicó el propio Marcel Thomàs.

MÁS INFO

Cómo acceder a las entradas para "Un tal Quijote"

Las entradas para la obra están disponibles en la página oficial de Alternativa Teatral y tienen un valor entre los $35.000 y los $170.000, según la ubicación. Tras las únicas dos funciones en la ciudad de Buenos Aires, la obra se podrá disfrutar en el interior de la provincia y en Uruguay:

  • 12 de julio en Mar del Plata (Teatro Payró)

  • 14 de julio en Montevideo, Uruguay (Centro Cultural de España).

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