Llega una figura internacional al teatro porteño: la comedia inspirada en Don Quijote clave para ver el fin de semana

Este fin de semana llega una obra de España a la ciudad de Buenos Aires que combina lo absurdo y las risas:Un tal Quijote", una comedia inspirada en los icónicos personajes de El Quijote de la Mancha. La producción está protagonizada por el multipremiado y reconocido Marcel Tomàs y estará en el Teatro Empire.

De qué se trata "Un tal Quijote": cuándo se podrá ver en CABA

Un tal Quijote se presentará por única vez el próximo sábado 4 y domingo 5 de julio a las 20.30 h en el Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 1934, CABA). El espectáculo ofrece una historia de humor, juego teatral y una imaginación desbordante en una versión libre del universo cervantino. Esta versión de Quijote (Tomàs ) estará acompañada por Sancho, interpretado por Toni Escribano.

La sátira pacifista invita a defender los ideales, pero también se plantea como una celebración de la amistad, la libertad y el poder de soñar. La recomendación es dejarse cautivar por el delirio y el ingenio. "Don Quijote aparece aquí como un idealista incómodo, un personaje que se niega a aceptar la realidad tal como viene dada y que insiste -aunque sea desde el fracaso o el ridículo- en defender sus sueños y sus valores. En tiempos atravesados por el individualismo y el desencanto, el personaje se vuelve profundamente político: alguien capaz de enfrentarse a los gigantes de su tiempo, aunque todos los demás vean solamente molinos", explicó el propio Marcel Thomàs.

Cómo acceder a las entradas para "Un tal Quijote"

Las entradas para la obra están disponibles en la página oficial de Alternativa Teatral y tienen un valor entre los $35.000 y los $170.000, según la ubicación. Tras las únicas dos funciones en la ciudad de Buenos Aires, la obra se podrá disfrutar en el interior de la provincia y en Uruguay: