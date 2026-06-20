Ir al teatro en CABA por menos de $30.000: 2 obras para no perderse los fines de semana

Querencio, obra escrita y dirigida por Alejandro Sly.

El acceso a la cultura se convirtió en un privilegio y cada vez son menos las familias que acceden al teatro, debido al escenario de crisis económica que se vive por las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. En este escenario, el teatro se volvió una salida cada vez más inaccesible para muchos. Ante eso, un repaso por 2 obras que se dan en teatros de la Ciudad de Buenos Aires y que tienen entradas para todos los bolsillos.

Anclado en Madrid, de Roberto Ibáñez

Sinopsis: protagonizada por Rubén Hernández Miranda y Roberto Caute, la obra propone una comedia con tintes de grotesco argentino que, desde el humor y la sensibilidad, aborda las contradicciones humanas, los mandatos sociales y las tensiones en torno a la identidad y el deseo. Una comedia hilarante para reírse desde Buenos Aires a Madrid, ida y vuelta.

La historia sigue el encuentro entre dos hombres en una situación límite: por un lado, Jacinto, un tanguero argentino tradicional que llega a España con la intención de armar un show para sobrevivir; por el otro, Carlos, quien bajo la identidad de Rita trabaja como bailarina en Madrid. A partir de este vínculo inesperado, se despliega un universo donde el afecto, el prejuicio y los secretos comienzan a entrelazarse, poniendo en juego emociones profundas y conflictos difíciles de asumir.

Funciones: domingo 21/06 a las 17:30 hs y viernes 03/07 a las 20:00 hs en el Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña 411, CABA). Entradas en venta por Alternativa Teatral.

Querencio, de Alejandro Sly

Sinopsis: Querencio es un contador obsesionado con lo cuantitativo que ha cometido el pecado de querer medir lo inmensurable: el amor. Atrapado en la necesidad de calcularlo todo, su alma se ha convertido en un desierto numérico donde las malezas del deber y la razón asfixian cualquier posibilidad de asombro. Sin embargo, en las profundidades de su inconsciente, una Fabricante de Sueños y su Nieta emprenden una misión extraordinaria para rescatar aquello que aún late bajo las cifras y los balances.

A través de una travesía surrealista poblada de avispas parlantes, fantasmas, ábacos vivientes y criaturas imposibles, la obra despliega una reflexión profunda y desopilante sobre la tensión entre la creación y la obligación, entre la imaginación y las exigencias de la vida adulta. La pregunta que atraviesa toda la historia es tan simple como esencial: ¿es posible recuperar el espíritu poético de la niñez antes de que la lógica del mundo termine por sofocarlo?

Con actuaciones de Matt Sunday, Lucía Barrionuevo y Elsa Juri, “Querencio” construye un universo escénico donde el humor, la fantasía y la emoción conviven para dar forma a una experiencia teatral singular, capaz de conmover y divertir al mismo tiempo.

Funciones: domingos a las 20:00 horas en Belisario Club de Cultura (Av. Corrientes 1642, CABA). Entradas en venta por Alternativa Teatral.