Colapinto llegó a la Q2, no clasificó a la tercera y largará 16° en el GP de Austria en la Fórmula 1

Colapinto llegó a la Q2, no clasificó a la tercera y largará 16° en Austria

Franco Colapinto sigue dando que hablar en la Fórmula 1 y este sábado 27 de junio no fue la excepción. Es que, en el Gran Premio de Austria, el joven piloto argentino tuvo una buena jornada en la que avanzó en la Q1 para luego dar pelea en la segunda y quedar a un paso de la tercera, lo cual finalmente no logró. Más allá de su buen rendimiento, al nacido en Pilar no le alcanzó para seguir en carrera y largará en el puesto 12° en el Red Bull Ring.

Colapinto pasó la Q1 pero quedó a un paso de la Q3 en el Gran Premio de Austria

Una salida en la pista por parte del argentino en la última vuelta que intentó dar en el circuito lo complicó y fue determinante para lo que vino después. Dicha acción no le permitió cerrar el giro de buena manera y cayó al puesto 16°, el cual ocupará en la grilla este domingo 28 de junio en suelo austríaco. Por su parte, el francés Pierre Gasly tampoco pudo meterse en la Q3 quedando en el onceavo lugar. Cabe destacar que el pilarense acumula un total de 16 puntos conseguidos en los GP de China, Miami, Canadá y Barcelona, por lo que ahora tendrá que ganar varios puestos para sumar.

Cómo quedó la clasificación para el Gran Premio de Austria en la Fórmula 1

George Russell (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). Kimi Antonelli (Mercedes). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Isack Hadjar (Red Bull Racing). Liam Lawson (RB). Arvid Lindblad (RB). Max Verstappen (Red Bull Racing). Pierre Gasly (Alpine). Gabriel Bortoleto (Audi). Oliver Bearman (Haas). Nico Hulkenberg (Audi). Esteban Ocon (Haas). Franco Colapinto (Alpine). Carlos Sainz (Williams Racing). Alexander Albon (Williams Racing). Sergio Pérez (Cadillac). Valtteri Bottas (Cadillac). Fernando Alonso (Aston Martin). Lance Stroll (Aston Martin).

La fórmula de Colapinto para conseguir un buen resultado en el GP de Austria en la Fórmula 1

El Red Bull Ring es uno de los circuitos más cortos del calendario, por lo que la clasificación fue muy reñida en la mañana de este sábado, de manera que el piloto de Alpine se animó a aventurar que la velocidad será la clave de la fecha. “Es el tiempo de vuelta más corto de la temporada, lo que lo hace sentir implacable y, por eso, el ritmo a una vuelta tiene que ser fuerte porque las diferencias probablemente serán más pequeñas que en la mayoría de los circuitos”, cerró.

Horarios del GP de Austria 2026 de F1

Tras el GP de Barcelona, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Red Bull Ring, donde se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio por la octava fecha. A continuación, los días y horarios: