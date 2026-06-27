Argentina vs. Jordania: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 3 del Mundial 2026, según la IA

La Selección Argentina se enfrentará este sábado 27 de junio a Jordania por la tercera y última jornada del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro empezará a las 23:00 (hora argentina) y se llevará a cabo en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) en Arlington, Texas.

La Albiceleste tiene el pase a los dieciseisavos de final y el primer puesto del grupo ya asegurados, gracias a las dos sólidas victorias previas por 3-0 ante Argelia y 2-0 frente a Austria, por lo que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a este compromiso con absoluta tranquilidad.

Argentina vs. Jordania: quién gana el partido, según las predicciones de la IA

Tras hacer un análisis estadístico y de rendimiento individual, la inteligencia artificial estableció que la victoria será para Argentina. Mientras el combinado nacional muestra un puntaje ideal con cinco goles a favor y mantiene el arco invicto en lo que va de la Copa del Mundo, el seleccionado jordano arriba a este duelo ya eliminado y relegado a la última posición del grupo tras sufrir las derrotas consecutivas ante Austria (3-1) y Argelia (2-1).

Según la IA, Argentina ganaría el partido de este sábado 3-0

¿Cómo se pronostica el resultado del partido? Ante los antecedentes, el pronóstico algorítmico de la IA anticipó una victoria albiceleste por una diferencia de tres goles, estableciendo un cierre del partido de 3-0. La predicción se apoya en los antecedentes inmediatos, la disparidad técnica y la motivación de los futbolistas que buscan ganarse un lugar en el once titular para los cruces decisivos.

Por su parte, Jordania -comandada en ataque por Mousa Al Taamari- padeció severas desatenciones defensivas en sus presentaciones previas, una falencia crítica frente al dinámico circuito de pases que suele proponer el equipo sudamericano. Además de la jerarquía de los relevos argentinos, Jordania tiene presente la desmotivación, ya sin chances matemáticas de poder seguir en el Mundial 2026. De todas formas, se espera que busque irse con una despedida digna.

¿Quiénes serán titulares en la Selección Argentina vs. Jordania?

"Dibu" Martínez o Rulli; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico o González; Simeone, Paredes o Palacios, Barco, Lo Celso; Messi o Paz y Álvarez o López.

Cómo ver Argentina vs. Jordania: hora, TV en vivo y streaming