Un científico criticó a Milei en vivo y Majul no supo donde meterse: "Yo"

Un científico criticó a Milei en vivo y Majul no supo donde meterse.

Un tenso intercambio se produjo en el programa de Luis Majul en El Observador cuando el doctor en Ciencias Geológicas y profesor de la UBA, Eduardo Malagnino, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei hacia el sistema científico argentino. La conversación surgió a partir del debate sobre los sistemas de alerta temprana, tras el trágico terremoto ocurrido en

Durante la entrevista, Majul se preguntó por qué en ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, los ciudadanos reciben alertas tempranas sobre movimientos tectónicos directamente en sus teléfonos celulares. "¿Por qué hay tanta diferencia entre una persona que está... Estoy diciendo cualquier barbaridad, pero para ser extremista... en California? Y es un argentino que está con su celular y le llega al celular una alerta temprana de un movimiento tectónico en cualquier otra parte del mundo", consultó el periodista.

La respuesta de Malagnino fue contundente: "¿Por qué puede tener ese alerta temprana una persona que vive en San Francisco, por ejemplo? Porque Estados Unidos, justamente, desarrolla su sistema científico para eso".

La crítica al ajuste sobre la ciencia argentina

El especialista explicó que la Argentina cuenta desde hace años con herramientas destinadas al monitoreo y la difusión de información sobre riesgos geológicos. "Nosotros, por ejemplo, tenemos AlertAR. AlertAR no es un invento de ahora, AlertAR ya existía con otro formato que investigaba, copiaba, toda la información vinculada con la problemática de la peligrosidad geológica", sostuvo.

Un científico criticó a Milei en vivo y Majul no supo donde meterse.

Malagnino advirtió sobre las consecuencias del ajuste impulsado por la administración libertaria: "Se genera AlertAR y se lo muestra como el gran invento, creo que fue unos meses atrás. Pero, paralelamente, se destruye todo el sistema científico argentino que alimentaba justamente esto".

Tras escuchar el planteo, Majul se limitó a responder: "Y está muy bien señalado". Luego agregó: "Yo te agradezco mucho el aporte que nos hiciste. Y la información sí es muy valiosa y la ciencia sí es muy valiosa. Muchísimas gracias".