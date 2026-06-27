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Conflicto en Medio Oriente

Hezbolá rechazó el acuerdo de Líbano e Israel, mientras Irán condenó ataques de EE.UU.

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El líder de Hezbolá rechazó el acuerdo firmado entre Líbano e Israel y pidió que "sea reemplazado" por el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. En paralelo, Washington ordenó atacar la región iraní de Ormuz, lo que fue respondido por Teherán con un contraataque sobre posiciones militares norteamericanas en la zona.

En lo que fue una quinta ronda de negociaciones esta semana, Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco en Washington para avanzar hacia la paz en Medio Oriente. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien presenció el momento de la firma del convenio afirmó que es "el comienzo del comienzo" para la paz definitiva, y adelantó que es la primera "de varias" instancias todavía faltantes para garantizar la tranquilidad regional.

Sin embargo, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó el acuerdo y afirmó que "debería ser sustituido" por el memorando de entendimiento de 14 puntos entre Irán y Estados Unidos, el cual "ya establece" las pretensiones libanesas: el retiro de las tropas israelíes de los territorios del sur del Líbano. Hubo protestas de afines a Hezbolá en el centro de Beirut en rechazo del acuerdo. Por su parte, Estados Unidos atacó de nuevo la región de Ormuz del territorio iraní, lo que fue rápidamente condenado por el gobierno de Irán y respondido con un contraataque de la Guardia Revolucionaria sobre posiciones militares estadounidenses en la región.

Hace 1 hora

Bahréin denunció ataques con drones iraníes en su territorio

Las autoridades de Bahréin denunciaron haber sufrido un ataque "por varios drones iraníes" en lo que calificaron "una flagrante violación" de su "autoridad soberana". Lo afirmaron en un comunicado que trascendió en las últimas horas.

 

"Estos actos representan una violación flagrante a la soberanía de Bahréin, una amenaza a la seguridad de sus ciudadanos y una clara violación de las normas y convenciones internacionales que prohíben atacar objetivos civiles y aterrorizar a personas inocentes", denunció la Cancillería.

 

En tanto responsabilizaron "exclusivamente a Teherán de socavar los esfuerzos de paz", y señalaron que dicha paz "no se construye mediante la intimidación" ni tampoco la seguridad "se conquista mediante la agresión".

Hace 2 horas

El ministro de Exteriores alemán celebró el acuerdo entre Israel y Líbano

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, afirmó que el acuerdo marco entre Israel y Líbano firmado en Washington genera "esperanza" para la paz en Medio Oriente. Además agradeció al secretario de Estado Marco Rubio por su "labor de mediación" previo al alcance del acuerdo.

 

"El acuerdo entre Israel y Líbano genera esperanza. Refuerza la seguridad de ambos Estados, apuesta por el diálogo directo y abre la posibilidad de resolver un conflicto de décadas", escribió el funcionario alemán en su cuenta de X.

 

 

Hace 2 horas

Irán condenó los ataques de Estados Unidos hacia sus costas

El gobierno de Irán condenó los ataques aéreos de Estados Unidos contra sus instalaciones de misiles, drones y radares de este viernes en los alrededores del estrecho de Ormuz.

 

En paralelo, afirmaron que la Guardia Revolucionaria Islámica "respondió de forma contundente" al atacar posiciones militares estadounidenses en la región.

Hace 3 horas

Hezbolá calificó como "nulo" al acuerdo de Líbano e Israel

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó el acuerdo marco entre Israel y Líbano firmado en Estados Unidos el viernes, y afirmó que "debería ser sustituido" por el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos.

Hace 20 horas

Carta abierta a la DAIA por "persecución ideológica" a los críticos de Israel

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., la APDH y centenares de firmantes cuestionan a la DAIA por impulsar denuncias contra periodistas, músicos y dirigentes políticos, y por equiparar las críticas al gobierno de Israel y la solidaridad con Palestina con expresiones de antisemitismo.

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07:38 | 26/06/2026

Pese al acuerdo, EE.UU. volvió a atacar a Irán

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron un ataque de este viernes contra "depósitos iraníes de misiles y drones y estaciones de radar costeras", en represalia a un supuesto ataque a un buque de Singapur perpetrado por la Guardia Revolucionaria de Irán.

El jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Ahmad Vahidi.

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07:02 | 25/06/2026

Israel dice que va a seguir con la ocupación de parte de Gaza, Siria y Líbano

El Ejército israelí volvió a atacar Líbano, mientras la ONU denunció que sigue cometiendo un genocidio en Gaza.

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19:22 | 24/06/2026

Liberaron a los argentinos detenidos en Libia y ya están "seguros" en Estambul

El canciller Pablo Quirno lo anunció en un comunicado oficial de la Cancillería. Alegó que ya "están seguros" y señaló algunos detalles de cómo fue el proceso de liberación.

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17:35 | 24/06/2026

La ONU acusó a Israel de continuar cometiendo un "genocidio" en Gaza

Una comisión independiente de la ONU acusó a Israel de continuar cometiendo actos de genocidio en Gaza y denunció ataques deliberados contra niños, escuelas y hospitales. Israel volvió a decir que todo es una "farsa difamatoria".

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11:41 | 24/06/2026

Trump presiona a las petroleras para que bajen el precio del combustible

Los precios internacionales del petróleo continuaron retrocediendo este martes en los mercados globales, en medio de una mayor circulación de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.

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07:02 | 24/06/2026

Pese a la advertencia de Irán, Israel se niega a terminar su ocupación de Líbano

Mientras Estados Unidos e Irán se toman unos días antes de iniciar la segunda ronda de negociaciones la semana próxima, Israel se niega a retirarse de Líbano, como exige ese país vecino y la mayoría de la comunidad internacional.

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20:53 | 23/06/2026

Una encuesta golpea a Donald Trump: solo el 24% cree que la guerra con Irán valió la pena

Un sondeo de Reuters/Ipsos reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que el conflicto con Irán no justificó sus costos y duda de que la tregua alcance una paz duradera.

 

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18:05 | 23/06/2026

Liberaron a los argentinos detenidos en Libia: exigen que Cancillería asegure su regreso

Paula Giménez y Lucas Aguilera fueron liberados junto a otros ocho activistas detenidos en Libia mientras llevaban ayuda humanitaria a Gaza. No se sabe cómo los deportarán del país africano. Exigen asistencia de Cancillería para garantizar un retorno seguro a la Argentina.

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06:57 | 23/06/2026

Israel rompió alto al fuego en el Líbano: al menos un muerto y dos heridos

Las Fuerzas Armadas de Israel vulneraron el alto al fuego acordado en el Líbano con el grupo Hezbolá con un ataque que dejó víctimas fatales en el sur del país. En paralelo, Donald Trump asegura que abrió el Estrecho de Ormuz porque Irán aceptó tener "inspecciones nucleares".

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19:03 | 22/06/2026

Baja el petróleo por las expectativas de una reapertura paulatina del Estrecho de Ormuz

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán generaron expectativas de una reapertura del estrecho clave para el comercio marítimo de crudo. El barril está a 10 dólares del precio que tenía antes del inicio del conflicto.

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06:59 | 22/06/2026

Tras la primera ronda de negociaciones, EE.UU. anunció un primer avance

El vicepresidente JD Vance, la cabeza del equipo negociador de Estados Unidos, reveló que el gobierno de Irán aceptó el ingreso nuevamente de inspectores nucleares a su país, algo que había suspendido tras la decisión de Trump de romper y abandonar el acuerdo nuclear de 2015. Washington, por su parte, suspendió algunas de sus sanciones.

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10:07 | 21/06/2026

Terminó la primera ronda de negociaciones en Suiza, con Qatar y Pakistán como mediadores

Después de 80 minutos de reunión a puertas cerradas, terminó el primer encuentro sin que trascendieran detalles de lo conversado. 

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00:05 | 21/06/2026

El mundo en vilo: EE.UU. e Irán buscan la paz pero Israel quiere guerra

Un memorando firmado entre Estados Unidos e Irán abrió una compleja instancia de negociación para poner fin al conflicto, aunque la continuidad de los ataques israelíes en el sur del Líbano amenaza con frustrar cualquier avance hacia un acuerdo definitivo.

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